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حظك اليوم برج الجدي الأحد 2/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجدي الأحد 2/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجدي الأحد 2/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجدي

مهنياً: لا رغبة لك في مضايقة الآخرين، إنما لكل شيء حدود إذا مستك الأمور مباشرة وأزعجتك، وإذا حاول أحد الزملاء التطاول على كرامتك

عاطفياً: أجواء ممتازة تحيط بك وبالشريك من جميع الجوانب، ما يفتح الطريق أمامكما نحو مستقبل أفضل مكلل بالورود والفرص الكبيرة

صحياً: لا تهمل ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية

ابراج مكتوب

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

المصدر:ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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