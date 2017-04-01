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الكهرباء: أسعار فواتير الكهرباء ستزيد في يوليو 2017 ولن يتم استثناء أي من الشرائح

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الكهرباء: أسعار فواتير الكهرباء ستزيد في يوليو 2017 ولن يتم استثناء أي من الشرائح الكهرباء: أسعار فواتير الكهرباء ستزيد في يوليو 2017 ولن يتم استثناء أي من الشرائح

خلال الفترة الماضية انتشرت أخبار تفيد بزيادة فواتير الكهرباء خلال الأيام القادمة بالتزامن مع ارتفاع أسعار كافة الخدمات والسلع، ولكن الزيادة المتوقعة على فواتير الكهرباء ستتطبق بداية من شهر يوليو 2017 كالمعتاد سنويا، وذلك في إطار الخطة التي تتبعها وزارة الكهرباء لرفع الدعم نهائيا في 2019.

حيث صرح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أنه حتى الآن لم يعلم قيمة الزيادة التي ستشهدها فواتير الكهرباء بداية من يوليو 2017، موضحا أن تلك الزيادة سيتم تطبيقها على الجميع دون استثناء لأي شريحة وخاصة الشرائح السبعة الخاصة بالقطاع المنزلي، مشيرا إلى أنه عندما ينتهي جهاز حماية المستهلك من إعداد مقترح زيادة أسعار الكهرباء سيتم عرضه على مجلس الوزراء لإقراره.

 

وأكد شاكر أن الزيادة المقررة على شرائح الكهرباء ستراعي بشكل كبير المواطنين محدودي الدخل، الذين تضمهم الشرائح الثلاث الأولى من 0 حتى 200 كيلووات/ ساعة، أما باقي الشرائح ستوقع عليها زيادة بشكل أكبر.

 

المصدر : مصرفايف

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