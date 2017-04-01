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حظك اليوم برج الأسد الأحد 2/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الأسد الأحد 2/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الأسد الأحد 2/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الأسد

 مهنياً: انتبه لمصالحك المهنية جيداً، ولا تسمح للعاملين لديك بارتكاب الأخطاء، لكن من الضروري أن تتحلّى بالهدوء والوعي الكامل

عاطفياً: تبدأ الأمور بالتحسن بشكل كبير لدى الجميع، وأستطيع القول إنك تتعلق بالحبيب، وأشجع انفتاحك عليه لتفهم طريقة تفكيره

صحياً: السّهر يُضعف من عزيمتك كثيراً ويبقيك في حال من الكسل

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

المصدر:ارب حظ

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