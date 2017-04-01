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إنقاذ طفلة 4 سنوات من الاغتصاب على يد 3 متسولين ببنى سويف

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إنقاذ طفلة 4 سنوات من الاغتصاب على يد 3 متسولين ببنى سويف إنقاذ طفلة 4 سنوات من الاغتصاب على يد 3 متسولين ببنى سويف

أنقذ أهالى مركز إهناسيا غرب بنى سويف، طفلة 4 سنوات من الاغتصاب، على يد 3 متسولين، استدرجوها أثناء لهوها أمام منزلها ليلا، إلى الزراعات، وشاهدهم أحد فتيان القرية، وأخبرأسرتها، فأسرعوا برفقة الخفراء، وتمكنوا من تعقب الجناة والإمساك بهم، والتحفظ عليهم لدى عمدة القرية، لحين استدعاء رجال الأمن واصطحابهم لمركز الشرطة، وذلك قبل تمكنهم من الاعتداء عليها.

تلقى مدير أمن بنى سويف اللواء عادل تونسى إخطارا من اللواء خلف حسين مدير البحث الجنائى، بضبط “رمضان م ج” 15 عاما، “هشام س ع” 12 عاما، “نزيه ر ع” 13 عاما، يقيمون بمركز الفشن جنوب المحافظة، لاستدراجهم “أ . ر. ق” 4 سنوات من أمام منزلها، وتمكن الأهالى والخفراء من إنقاذها.

واعترف الجناة الثلاثة فى المحضر رقم 1328 لسنة 2017 إدارى مركز إهناسيا، بأنهم اعتادوا التسول والشحاذة فى القرى البعيدة عن إقامتهم مرتدين الجلباب البلدى.

وأضافوا خلال التحقيقات: خلال تسولنا فى قرية قلها وجدنا فتاة تلعب أمام منزلها وحيدة، والهدوء يسود المكان فعقدنا العزم على الاعتداء عليها جنسيا.

 

المصدر : اونا

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