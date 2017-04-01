«فضيحة التموين» إفطار مكتب الوزير ليوم واحد يكفي لدعم 619 مواطن شهرياً

فجر الإعلامي محمد موسى، في برنامجه (خط أحمر)، الذي يذاع على فضائية (العاصمة)، مفاجأة بشأن وزارة التموين، التي يرأسها الدكتور علي مصيلحي، بعد أيام من رفضه زيادة الدعم للأفراد على البطاقات التموينية.

كشف ” موسى ” أن سكرتير مكتب نائب وزير التموين، محمد عبدالله، قد أعد لموظفي مكتب الوزير ” عزومة ” وجبة إفطار، في فندق (كمبينسكي)، على حساب الوزارة، وبلغ ثمن الفاتورة 13 ألف جنيه.

عرض الإعلامي محمد موسى، خلال برنامجه بالأمس، مستندات تؤكد أن هذه العزومات تتكرر بصفة مستمرة على حساب الشعب المصري، ونحن ننتظر رد رسمي من الوزارة على هذا الاهدار الكبير في مال الدولة العام.

وجبة إفطار مكتب الوزير التي بلغت تكلفتها 13 ألف جنيه، بحسبة بسيطة، نجد أنها تساوي دعم 619 مواطن مصري شهرياً، حيث تبلغ قيمة الدعم الذي تقدمه الوزارة شهرياً للفرد الواحد 21 جنيهاً.

المصدر : مصرفايف