أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر " -
شيري ستوديو - إطلالة متميزة جداً للنجمة الجميلة " هند صبري " -
موناكو يفوز على دورتموند بثلاثية في دوري الأبطال -
بث مباشر.. «ريال مدريد Vs بايرن ميونيخ» بدوري الأبطال -
بعد عودة صفحة تحت الأرض من جديد نشطاء يكشفون عن مفاجأة بشأن محمد داود أدمن صفحة تحت الأرض المقبوض عليه -
كواليس النادي الأهلي قبل مباراة السوبر الإفريقي .. أ. مروان هشام -
بيان عاجل لـ«وزارة الداخلية» بالأسماء || تكشف عن مفجري كنيسة المرقسية و مارجرجس بالغربية .. ومكافأة مالية قدرها مائة ألف جنيه لمن يتقدم بمعلومات عنهم -
تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة -
موجز أخبار مصراوي 12/4/2017 -
عاجل .. وزارة الصحة تحذر المواطنين من تناول هذا العقار وتطالب جميع الصيدليات بسرعة تسليمه لإعدامه فورا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات

بالصور || كارثة || بــ "كوكاكولا" اكتشاف فضلات بشرية بـ"كانزات" مخصصة لها

Google+ Print
بالصور || كارثة || بــ "كوكاكولا" اكتشاف فضلات بشرية بـ"كانزات" مخصصة لها بالصور || كارثة || بــ "كوكاكولا" اكتشاف فضلات بشرية بـ"كانزات" مخصصة لها

قالت صحيفة "التليجراف" البريطانية، إن الشرطة تحقق فى تقارير تفيد بأن شحنة من "العلب" التى كان من المفترض أن تستخدم فى مصنع "كوكاكولا" كانت ملوثة بفضلات بشرية، مشيرة إلى أن هذه الشحنة من العلب الفارغة تم توصيلها إلى مصنع فى "مقاطعة أنتريم" بأيرلندا الشمالية قبل أن يتم تعبئتها وإغلاقها.  
 
وأوضحت "التليجراف"، أن شركة "كوكاكولا" أصرت على أن المشكلة فى مصنع "ليسبورن"، تم معالجتها "على الفور" ولم يكن لها أى تأثير على المنتجات المعروضة للبيع، مشيرة إلى أن الشرطة الأيرلندية الشمالية تحقق فى المسألة. 
 
وقالت متحدثة باسم شركة "كوكاكولا" : "نتعامل مع المسألة بجدية بالغة ونجرى تحقيقا كاملًا، ونحن نأخذ بجدية سلامة وجودة منتجاتنا"، مضيفة "نحن على علم بأن هناك واقعة تشمل علب فارغة فى مصنعنا فى (نوكمور هيل) بليسبورن". 
 
وكانت صحيفة "بلفاست تليجراف" نشرت تقريرًا يفيد بوجود مخلفات بشرية فى علب فارغة مخصصة لـ"كوكاكولا".
التليجراف اكتشاف فضلات بشرية بـكانزات مخصصة لـكوكاكولا بأيرلندا
 
المصدر:اليوم السابع

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار