بالصور || كارثة || بــ "كوكاكولا" اكتشاف فضلات بشرية بـ"كانزات" مخصصة لها

سمر العشري

قالت صحيفة "التليجراف" البريطانية، إن الشرطة تحقق فى تقارير تفيد بأن شحنة من "العلب" التى كان من المفترض أن تستخدم فى مصنع "كوكاكولا" كانت ملوثة بفضلات بشرية، مشيرة إلى أن هذه الشحنة من العلب الفارغة تم توصيلها إلى مصنع فى "مقاطعة أنتريم" بأيرلندا الشمالية قبل أن يتم تعبئتها وإغلاقها.

وأوضحت "التليجراف"، أن شركة "كوكاكولا" أصرت على أن المشكلة فى مصنع "ليسبورن"، تم معالجتها "على الفور" ولم يكن لها أى تأثير على المنتجات المعروضة للبيع، مشيرة إلى أن الشرطة الأيرلندية الشمالية تحقق فى المسألة.

وقالت متحدثة باسم شركة "كوكاكولا" : "نتعامل مع المسألة بجدية بالغة ونجرى تحقيقا كاملًا، ونحن نأخذ بجدية سلامة وجودة منتجاتنا"، مضيفة "نحن على علم بأن هناك واقعة تشمل علب فارغة فى مصنعنا فى (نوكمور هيل) بليسبورن".

وكانت صحيفة "بلفاست تليجراف" نشرت تقريرًا يفيد بوجود مخلفات بشرية فى علب فارغة مخصصة لـ"كوكاكولا".

المصدر:اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

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