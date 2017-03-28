الشيخ «سالم» يرد على متصل أقام علاقة غير شرعية مع حماته وحكم الزوجة الآن

شيماء مصطفى

في واقعة مؤسفة وجه شخص يدعى” مصطفى” سؤالاً هاماً للدكتور ” سالم عبد الجليل” وكيل وزارة الأوقاف سابقاً قائلاً : ” أن متزوج منذ 10 سنوات ولدي 3 أطفال ولكن أغواني الشيطان وغلطت مع حماتي، فهل زوجتي محرمة علي” على حد قوله.

حيث طالبة الشيخ ” سالم” من خلال برنامج ” المسلمون يتساءلون” والمذاع على قناة ” المحور” الفضائية المصرية، بضرورة الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى، مؤكداً أن تلك الفعلة مصيبة كبرى، مناشداً إياه عدم التحدث مع أحد بتلك الواقعة ولا حتى زوجته، ويجب أن يستر على نفسه، مشيراً إلى أن زوجته حلال له.

واضاف الشيخ قائلاً : ” الحرام لا يحرم الحلال رغم أن ما فعلته جرم كبير جدا جدا جدا وعليك بالاستغفار والندم والتوبة على ما فعلت ولا تترك للشيطان مجالا أن يغويك مرة أخرى فحماتك في مقام أمك سامحك الله” على حد تعبيره

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شبكةعيونالإخبارية

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