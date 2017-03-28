ننشر الحالات التي تستحق الإعفاء النهائي والمؤقت من الخدمة العسكرية والمستندات المطلوبة

تعتبر القوات المسلحة المصرية، هي الدرع الحصين الذي يقوم بحماية حدودنا، ضد أي معتدي يفكر في أي لحظة في النيل من مصرنا الحبيبة، أو العبث في مقدراتنا التي قسمها الله عز وجل لنا، ولذلك فكان لزاما على أي شاب مصري أن يلتحق بالجيش ليكون جنديا في خدمة وطنه.

ولكن توجد حالات استثناء لبعض الأفراد، حددتها إدارة التجنيد والتعبئة التابعة لوزارة الدفاع، لإعفائهم من أداء الخدمة العسكرية، سواء إعفاء نهائي أو مؤقت، ووضعت لتلك الاستثناءات شروط، وحددت مستندات يتم تقديمها من أجل الحصول على الإعفاء.

الحالات التي يتم فيها الإعفاء النهائي من الخدمة العسكرية.

عدم اللياقة الطبية لأداء الخدمة العسكرية والوطنية.

الابن الوحيد لأبيه المتوفى أو الغير قادر على الكسب نهائيا.

أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء المواطن الذي استشهد أو أصيب بإصابة تعجزه نهائيا عن الكسب بسبب العمليات الحربية.

أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي يتوفى بسبب الخدمة أعجزته نهائيا عن الكسب.

الذي تجاوز سن الثلاثين وهو مستحق الأعفاء المؤقت.

الحالات التي يتم فيها الإعفاء المؤقت من أداء الخدمة العسكرية.

الابن الوحيد لأبيه الحي ويعد في حكمه من كان له أخوه غير قادرين على الكسب طبيا بصفة دائمة.

العائل الوحيد لأبيه الغير قادر على الكسب وكذا العائل لأخيه أو أخوته الغير قادرين على الكسب.

العائل الوحيد لأمه الأرملة أو المطلقة طلاقاً بائنا أو كان زوجها غير قادر على الكسب.

أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة الضابط أو المجند أو المواطن الذي فقد بسبب العمليات الجربية ويعامل الغائب في العمليات الحربية معاملة المفقود إلى أن يتضح موقفه.

المستندات المطلوبة في حالات الإعفاء النهائي أو المؤقت من الخدمة العسكرية مع ملاحظة أنه لا يعتد بالزواج العرفي أو الطلاق الرجعي.

بيان قيد عائلي لبطاقة الوالد من السجل المدني المستخرج منه بطاقته العائلية.

المستند الدال على سبب الإعفاء (شهادة ميلاد الأخ القاصر – شهادة من المدرسة أو الكلية).

كشف عائلي يحصل عليه الشاب من منطقة التجنيد التابع لها.

قسيمة الزواج للوالدين.

قسيمة طلاق الوالدة طلاق بائناً أو حكم محكمة بالتطليق وقيد عائلي لزوج الأم.

إثبات تجنيد للأخ المجند.

شهادة ميلاد الأخوة والأخوات الأشقاء وغير الأشقاء.

شهادة أو قرار عدم القدرة لمن حصل عليه من الأسرة.

شهادات وفاة المتوفيين.

في حالة غياب الأب ولم يعرف مكانه يطلب حكم غيبه للأب.

البطاقة العائلية للوالد.

المصدر : مصرفايف