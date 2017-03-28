تحذيرات من كارت «النانو» لتوفير الكهرباء والبنزين.. وإحالة الشركة المعلنة للنيابة

شيماء مصطفى

قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز تمكن من خلال مرصده الإعلاني من رصد "موقع نانو توفير" بعنوان (http://nanotawfeer.com/about-nano-tawfeer) وعلي شاشة بعض القنوات الفضائية.

حيث تدعي الشركة المعلنة أن كارت توفير الطاقة "نانو توفير" يستطيع تقليل قيمة فواتير الكهرباء والبنزين، حيث يصدر موجات اهتزازية قوية لديها من القوة ما يكفي لضغط الشحنات الكهربائية الزائدة التي تتسبب في هدر الطاقة الكهربائية، وبالتالي تخفيض الشحنات المهدرة من الكهرباء واستخدامها بكفاءة أعلي، وبالتالي تنخفض قيمة فواتير الكهرباء بما لا يقل عن 30%، وكذلك إمكانية الكارت علي توفير البنزين، حيث يتم تركيب الكارت بجانب تنك البنزين بالسيارة والكارت يدوم لمدة من 3 إلي 5 سنوات ومعه ضمان 3 سنوات ضد عيوب الصناعة.

وأضاف يعقوب، أن هذا يأتي في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون وحماية وحقوق وصحة المستهلكين وتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، ومكافحة الجهاز لظاهرة الٍاعلانات المضللة التي يتم عرضها علي شاشات القنوات الفضائية، وقد أحال الجهاز شركة "ادفانسد جلوبال للصناعة والتجارة" الكائنة بـ 3 شارع النبوي المهندس-مدينة نصر إلي النيابة العامة لمخالفتها قانون حماية المستهلك.

وأشار يعقوب، أنه علي الفور من رصد الإعلان تم تكليف إدارة التحريات بالجهاز التي يحمل أفرادها صفة الضبطية القضائية بإجراء محاولة شراء للكارت من الشركة المعلنة، وقامت الإدارة بتوجيه حملة إلي مقر الشركة وتم سحب عينات من المنتج وتم تحرير محضر بالإجراءات، حيث إن الشركة لم تحصل علي تصريح من وزارة الكهرباء للمنتج.

وقال يعقوب، إن الجهاز قام بمخاطبة الشركة القابضة لكهرباء مصر لفحص العينات التي تم سحبها من الشركة للتأكد من صحة ادعاء الشركة "إمكانية الكارت الألكتروني من توفير الكهرباء، ومشروعية استخدام الكارت وأثر ذلك علي الأمن القومي المصري.

وحيث ورد الرد، أنه لايوجد أي تأثير للكارت في توفير استهلاك الكهرباء، حيث تم فحص عدد 2 كارت "نانو توفير" واختبارهم لمدة ثلاث أيام بمعمل العدادات المركزي وتبين بعد إجراء الفحص أن الاستهلاكات المسجلة علي العدادات التي تم تجربة الكارت عليها متطابقة تماما ولا يوجد تأثير للكارت.

وأعلن يعقوب، أن إحالة الشركة للنيابة جاءت لمخالفة الشركة لنص المادة (6) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، حيث تنص المادة علي "أنه علي المورد والمعلن أن يمد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب كل ما قد يؤدي إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل أو وقوعه في خلط أو غلط".

وحذر رئيس جهاز حماية المستهلك، جموع المستهلكين من الانسياق خلف الإعلانات الخادعة، مشيرا إلي الدور الجوهري الذي تلعبه الإعلانات المضللة في الترويج لممارسات الغش والتدليس بالسوق المصري، داعيًا وسائل الإعلام بكافة صورها إلى المساهمة فى التصدي لهذه الظاهرة من خلال عدم نشر أو بث هذه النوعية من الإعلانات.

وطالب "يعقوب" المستهلكين بمعاونة "الجهاز" من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرا إلي تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الســـــاخن 19588، أومكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG ،أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح علي الهواتف الذكية من متجر Google Play.

المصدر : الأهرام

شبكةعيونالإخبارية

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