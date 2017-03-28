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بالفيديو..مفاجأة صادمة.. اللحوم البرازيلية مذبوحة بصدمات كهربائية

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بالفيديو..مفاجأة صادمة.. اللحوم البرازيلية مذبوحة بصدمات كهربائية بالفيديو..مفاجأة صادمة.. اللحوم البرازيلية مذبوحة بصدمات كهربائية

قال الدكتور لطفي شاور، مدير المجازر والتفتيش علي اللحوم السابق، في اتصال هاتفي مع برنامج صباح دريم، إن جميع اللحوم المستوردة من البرازيل يتم ذبحها عن طريق الصدمات "صدمات بالكهرباء، وصدمات ميكانيكية" لتقليل الوقت والجهد في عملية الذبح، ويحتفظ الحيوان بأكبر كمية من الدم المسفوح والمحرم من الناحية الشرعية.
 
وأضاف شاور، أن جميع اللحوم التي تأتي من البرازيل مخالفة للذبح علي الشريعة الإسلامية، مثلها مثل لحوم الخنازير، متابعًا أنه ذهب إلي وزير الزراعة الأسبوع الماضي وعرض عليه كوارث، واصفًا الوزارة بـ"ودن من طين وودن من عجين".
 
وذكر أن وزير الزراعة يعلم أن اللحوم البرازيلية مذبوحة بطريقة مخالفة للشريعة الإسلامية، متابعًا أن اللجان المشرفة علي عملية الاستيراد تم توقفها منذ 2011، وكانت وظيفة هذه اللجان الإشراف علي تطبيق شروط الجودة في المواصفة الاستيرادية، من حيث الوزن والسن، التي كانت لازمه كي يتم استيراد لحوم من الخارج، والتى من ضمن شروطها، أن لا يقل وزن الحيوان عن 300 كيلو حتي لا يكون هزيل أو مريض، وسنه لا يتعدي 30 شهرا، كما يتم الإشراف علي طريقة الذبح المطابقة للذبح الإسلامي، وكان هناك كشف ظاهري قبل دخول الحيوان للمجزر والكشف داخل المجزر بعد الذبح، وكانت اللجان تقوم بهذا بجانب أن هذه اللحوم ذبحت تحت إشرافهم ومعاينتهم، وتم إلغاء هذه اللجان بقرار في عهد الدكتور أسامة محمود سليم، لخدمة مافيا استيراد اللحوم.

مسئول سابق: اللحوم البرازيلية مذبوحة بصدمات كهربائية.. ولجان التفتيش توقفت منذ 2011 لصالح مافيا الاستيراد

المصدر : الأهرام

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