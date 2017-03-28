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وزارة المالية || موافقة الحكومة على العلاوة الاجتماعية ويتم صرفها أبريل القادم لجميع العاملين بالدولة وبأثر رجعي

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وزارة المالية || موافقة الحكومة على العلاوة الاجتماعية ويتم صرفها أبريل القادم لجميع العاملين بالدولة وبأثر رجعي وزارة المالية || موافقة الحكومة على العلاوة الاجتماعية ويتم صرفها أبريل القادم لجميع العاملين بالدولة وبأثر رجعي

ينتظر الموظف في كل عام العلاوة الإجتماعية، وكأنه ينتظر أموالاً طائلة،أما هذا العام تأخرت العلاوة ولم يعرف أحد متى ستصرف أو كم قيمتها، ومرت شهور على هذا الحال، وتشهد البلاد حالة إقتصادية سيئة تزيد من أعباء المواطن حيث أن انخفاض الجنيهوصل إلى 120% خلال السنوات الثلاث الماضية،مع أن دخل المواطن ثابت،وأخيراً  وافقت الجكومة والبرلمان على منح جميع الموظفين بالدولة علاوة اجتماعية10%

استفادة جميع العاملين بالدولة بالعلاوة الاجتماعية

واليوم قام النائب البرلماني” محمد وهب الله” وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان والأمين العام لاتحاد نقابات العمال يبشر العاملين بالدولة جميعاً سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والغيرخاضعين له  ببشرى سارة، حيث أكد وهب الله في بيان له أن ووزارة المالية وافقوا على زيادة العلاوة التي اقترحها البرلمان بعد أن كان يتم صرفها في السابق 7% منذ عام87 أصبحت 10% وتقدمت بهذا المقترح القوى العاملة بالبرلمان.

 

الموعد الرسمي لصرف العلاوة الاجتماعية

وصرح” وهب الله” في بيان رسمي أنه ستحسم لجنة القوى العاملة يوم الثلاثاء الموقف ويتم عرضه  وإقراره فينفس الوقت، ويتم البدء في صرف العلاوة بأثر رجعي من شهر يوليو الماضي في أبريل القادم.

 

المصدر:مصرفايف

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