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بالفيديو ||| مخاوف “الفيروس الغامض” تجتاح بعض المدارس .. ووالدة أحد الطلاب تبكي : "ابني راح المدرسة زي الفل رجع جثة" !!

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بالفيديو ||| مخاوف “الفيروس الغامض” تجتاح بعض المدارس .. ووالدة أحد الطلاب تبكي : "ابني راح المدرسة زي الفل رجع جثة" !! بالفيديو ||| مخاوف “الفيروس الغامض” تجتاح بعض المدارس .. ووالدة أحد الطلاب تبكي : "ابني راح المدرسة زي الفل رجع جثة" !!

سيطرت بعض المخاوف على بعض الأهالي، ببعض المحافظات، من انتشار الفيروس الغامض، وخاصةً في محافظة القليوبية والأماكن القريبة منها من محافظة القاهرة، وشهدت مدارس ميت نما، حالة من بعض عزوف الطلاب عن الذهاب للمدارس، بسبب مخاوف أولياء الأمور، بينما ذهب بعضهم، مرتدياً الكمامات.

مأساة الطفل يوسف طه

وفي سياق متصل، كشفت والدة الطفل “يوسف محمد طه”، خلال لقائها ببرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على فضائية دريم، تفاصيل إصابته بالفيروس الغامض، قائلة: «ابنى مسجل في اتحاد الكرة، وكان رياضيا وفى ليلة وضحاها عاد من المدرسة ليدخل في غيبوبة ولا يذكر من الحياة شيئا».

وتابعت والدة الطفل يوسف، وهي تبكي: «ابني طريح الفراش وحالته بتسوء يوم عن يوم، ومش عارفة أعمل إيه بعد اصابته بالفيروس الغامض الذي تسبب في إصابته بضمور في عضلة القلب والمخ ومبقاش فاكر حد مننا ولا من زملائه».

 
المصدر:مصرفايف

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