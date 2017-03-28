بالفيديو || عرض خاص في السعودية : تزوج 3 نساء والرابعة هدية

سمر العشري

"سنزوج شاب غير متزوج من 3 زوجات: آنسة ومطلقة وأرملة، وإذا نجح نهديه الرابعة مجانا بعد 10 سنوات"، بهذا التصريح أثارت الأكاديمية السعودية، ھوازن میرزا الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، فتسعى ميرزا لانشاء "أكاديمية التعدد" التي ستسمح للشباب الزواج ب3 نساء معاً.

واستضاف برنامج "اتجاهات" المضاع على شاشة "روتانا خليجية" هوازن ميرزا، وأثارت فكرتها الجدل، وأضافت ميرزا في البرنامج "كفكرة نص عليها القرآن الكريم ومسلم بها"، ولفتت إلى أن هناك نساء تحتاج إلى رجل يومين فقط في الأسبوع!.

وشارك ميرزا في الحلقة الكاتب وعضو في مجلس ادارة صحيفة المدينة أسامة الحازمي، الذي لم يعجبه المشروع وانتقد الفكرة بقوله "فكرة "أكاديمية التعدد" فكرة خيالية، تصلح كفيلم سينمائي فقط، وأن الرجل الذي يقبل بزوجة ليومين فقط، رجل يطلب عشيقة بالحلال".

شبكةعيونالإخبارية

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