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براءة رجل من قضية اغتصاب .. والسبب «الضحية لم تصرخ» !

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براءة رجل من قضية اغتصاب .. والسبب «الضحية لم تصرخ» ! براءة رجل من قضية اغتصاب .. والسبب «الضحية لم تصرخ» !

طالَبَ وزير العدل الإيطالي المحققين بإعادة النظر في قضيةٍ برَّأت فيها المحكمة رجلاً مُتهماً باغتصاب امرأة، لأنها لم تصرخ أثناء اغتصابها.
 
وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، إن وزير العدل الإيطالي، أندريا أورلاندو، طالَبَ محققي الوزارة بالبدء في النظر في القضية.
 
وتعود القضية إلى شهر فبراير/شباط من عام 2017، حين حكمت المحكمة في مدينة تورينو الإيطالية، بالبراءة على المغتصب استناداُ إلى قول المرأة "كفى" لزميلها الذي يُزعَم أنه اغتصبها، إذ يُعد ردَّ فعلٍ ضعيفاً لإثبات تعرضها لاعتداء جنسي، حسب ما جاء في وكالة أنسا.
 
وورد في حيثيات الحكم أنها لم تصرخ، ولم تطلب المساعدة.
 
فيما أعربت نائبة يمين الوسط المعارضة في البرلمان الإيطالي أنا غرازيا كالابريا، ، عن معارضتها حكم المحكمة قائلةً "بالتأكيد لا يمكنك لومَ امرأةٍ مفزوعة مما يحدث لها".
 
وأثار الحكم غضباً شديداً في صفوف المجموعات النسائية ليس فقط بسبب براءة الرجل، بل بسبب احتمال أن تقدم الضحية للمحاكمة "لاتهامها" زميلها بالاغتصاب حسب The Daily Beast.
 
 
  • المصدر: هفنجتون بوست
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رئيس قسم الأخبار