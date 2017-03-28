بالفيديو والصور || شباب مصريون يطلقون كلابهم على "سودانيين" .. ونداء انقذوا المارة

سمر العشري

لا تزال مشكلة تواجد الكلاب الضالة بالشوارع والطرقات، كبوسًا يؤرق المصريين والأجانب أيضًا، لما تحدثه هذه الحيوانات الشرسة من أضرار جسدية ونفسية جسيمة لضحاياها، نتيجة الهجوم المفزع الذي تقوم به معتدية على من يقابلها في طريقها، و"نهش" أجسادهم في حوادث ربما تكون الأفزع للإنسان.

حوادث اعتداء الكلاب الضالة على المارين بالشوارع، تكررت كثيرًا في محافظات الجمهورية، دون وجود حل أو رادع من المسؤولين، للقضاء على هذه الآفئة الخطيرة التي ترعب الأسر المصرية، ولكن ربما يكون الحادث الأخير الذي تعرض له 4 سودانيين، اليوم الأحد، بمثابة تحذير للجميع، خصوصًا وأنه كان في منطقة من المناطق الراقية.

تفاصيل الحادث الأليم تتخلص في عندما أعرب طالب سوداني يدعى لويس أجوك من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن استيائه من اعتداء كلاب ضالة عليه هو و3 من أصحابه، وهم في طريقهم إلى مسكنهم، بعد أن حرضها صبي لمهاجتهم في ميدان أبوعبده بالمعادي، ما أدى إلا إصابتهم بجروح قطعية نتيجة العض.

حوادث متكررة

هذا الحادث تكرر منذ أيام أيضًا في مركز أطفيح بالجيزة وبالتحديد في فبراير الماضي، عندما عقر كلب ضال 5أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفي.

في حين أن تلميذة بقرية الحواتكة بأسيوط تعرضت لمشهد مفزع في أكتوبر 2016، حينما هاجمها كلب ضال أثناء خروجها من المدرسة، مما أدى إلى فزعها بجانب إصابتها إصابات خطيرة وجرح قطعي شوه وجهها البريء، وسادت حينها حالة من الذعر بين طلاب القرية وحرر محضر بالواقعة، وتبين من التحقيقات أن هناك شاب دائمًا ما يطلق كلابه الشرسة على المارة.

المشهد سالف الذكر يبدو أنه يتعرض له الكثير من التلاميذ، فمن أسيوط جنوبًا إلى طنطا شمالًا تكرر الحادث، وذلك حينما هاجم كلب ضال عدد من التلاميذ، أثناء خروجهم من الدروس الخصوصية، في 20 مارس الجاري، أثناء مرورهم بشوارع حي العجيزي، وعقر الكلب 20 طفلا أثناء عودتهم من المدرسة، ما أدى لإصابتهمبعدد من الجروح القطعية.

وفي الفيوم هاجم عدد من الكلاب الضالة المدرسة الثانوية الصناعية للبنات الجديدة في ديسمبر الماضي، وعقر أحدها عاملة بالمدرسة، فيما طاردت أخرى الطالبات والعاملين، وأدى إلى فزع الجميع.

ومن الفيوم إلى كفر الشيخ، أصيب 3 أطفال بينهم طفلة رضيعة، بعقر كلاب ضالة، بقريتي الإصلاح والمنشأة الجديدة التابعتين لمركز سيدي سالم بسبب مهاجمتهم من تلك الكلاب الضاله لهم في أكتوبر الماضي.

وفي 8 مارس الماضي ،عرض الإعلامي معتز الدمرداش مقدم برنامج «90 دقيقة» المذاع على شاشة «المحور»، فتاة تروي تعرضها لاعتداء كلب عليها في مدينة نصر، أثنا مرورها مول سيتي ستار للتسوق.، ما أحدث إصابات خطيرة في جسدها.

ويبدو أن الكلاب الشرسة لا تهاب أحد حتى أن الشرطة نالت نصيبها من الاعتداء، حينما هاجم كلب فرد شرطة من القوة المكلفة بتأمين محيط مجمع التحرير، 7 مارس الماضي، ما أدى إلى إصابته بجروح قطعية، بعدما عقره الكلب في منطقة حساسة بجسده.

استغاثات في مختلف الجمهورية

وكان الأهالي استغاثت في شارع الحسيني بحدائق حلوان، على مواقع التواصل الاجتماعي، من انتشار الكلاب الضالة، وتسببت في مشاكل لا حصر لها للمواطنين، خاصة أطفال المدارس الذين يمرون عليها يوميا فى كل مرة يذهبون إلى المدرسة أو يعودون منها، وعلى نفسالتوازي استغاث أهالي منطقة الياسمين 8 فى التجمع الأول من هذه الظاهرة، وأهالي بورسعيد وغيرهم.

إحصائيات خاصة بالكلاب الضالة

وفي جلسة 15 ديسمبر الماضي، أثارت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة طلعت السويدى، مشكلة الكلاب الضالة، االتي أشارت إلى أن عددها تضاعف بعد ثورة 25 يناير.

تعداد الكلاب الضالة فى مصر يتراوح بين 12 - 15 مليون كلب، ولا يوجد هذا العدد فى أى دولة أخرى في العالم.

-هناك 74 حالة وفاة بين المواطنين نتيجة لإصابتها بالسعار بعد عقرها من الكلاب الضالة عام 2016، و374 ألف حالة عقر بشرية، وتكلفة علاج العقر بلغت 40 مليون جنيه.

-عقر الكلب له تأثير سلبي على صحة الانسان، فضلاً عن أن هناك أكثر من 300 مرض مشترك ممكن أن تنقله الكلاب الضالة إلى الانسان.

-إبادة الكلاب الضالة بسم "الأستركتين" تكلفتها تتراوح بين 4.5 – 5 مليون جنيه، وتكلفة تعقيم الكلاب الضآلة تحتاج إلى من 600 – 700 مليون

ميزانية الهيئة لاتتعدى 3 مليون جنيه، وذلك حسب الدكتور ابراهيم محروس، رئيس هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة.

المصدر:اليوم الجديد

شبكةعيونالإخبارية

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