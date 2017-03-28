بالصور || فضيحة لوزير التعليم السعودي

سمر العشري

أثار معلم سعودي اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، بعدما اكتشف عدة أخطاء لغوية في رسالة خطية لوزير التعليم الدكتور أحمد العيسى موجهة للجنود السعوديين على الحدود اليمنية.

وصحح المعلم عبدالخالق الزهراني رسالة الوزير التي نشرها الأخير على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، وقام بالتعليق بالخط الأحمر على تغريدة الوزير وقيَّمها، ليمنحه ثلاث درجات من عشر، مستدركًا على الوزير بعض الكلمات التي تنقصها همزات قطع وبعض النقاط على بعض الحروف.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الإثنين، أنباء أن الوزير أصرَّ على مقابلة المعلم الزهراني في مدرسته والتقى به بعد أن اطلع على تصويبات المعلم لرسالته الخطية الموجهة للجنود السعوديين، إلا أن المعلم أكد أنه لم يلتقِ الوزير، عند زيارته للمدرسة التي يعمل بها المعلم، ضمن الزيارات التي قام بها لعدد من المدارس بمكة المكرمة أمس.

وأشار المعلم إلى أنه كان منهمكًا مع طلابه أثناء زيارة الوزير للمدرسة، ولم يعلم بوجوده، حيث كان يؤدي حصته ومشغولًا مع طلابه داخل حجرة الدراسة، وفقا لصحيفة "المدينة" السعودية".

وزير التعليم السعودي يحصل على 3 درجات من 10 في الإملاء

المصدر:فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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