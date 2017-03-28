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شيماء سيف تهاجم انتصار : برنامجي عمل مشاهدات بالضحك مش بالإباحية

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شيماء سيف تهاجم انتصار : برنامجي عمل مشاهدات بالضحك مش بالإباحية شيماء سيف تهاجم انتصار : برنامجي عمل مشاهدات بالضحك مش بالإباحية

وجهت الفنانة شيماء سيف رسالة غير مباشرة للفنانة انتصار وأعضاء برنامج نفسنة بعد عرض أولى حلقاتها في برنامجها الجديد "3 في واحد" على قناة "ON E".
 
وكتبت "شيماء" على صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": «شكرا لكل واحد فيكم على مليوني مشاهدة في أقل من ٢٤ ساعة.. ومتضايقوش نفسكم من أي نفسيات، على الأقل بنعمل نسب مشاهدة عشان بنبسط الناس مش بالإباحية والخناقات».
 
يذكر أن شيماء سيف كانت ضمن فريق عمل نفسنة، وترددت أخبار أن سبب تركها للبرنامج خلاف كبير بينها وبين الفنانة انتصار.
 
تجدر الإشارة إلى أن الفنانة انتصار تعرضت لهجوم كبير عقب حديثها عن مشاهدة الأفلام الإباحية في برنامج نفسنة.
 
شيماء سيف تهاجم انتصار: برنامجي عمل مشاهدات بالضحك مش بالإباحية
 
المصدر:فيتو

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