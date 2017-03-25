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فريد الديب: "مبارك" يتحرك "بعكاز" وتناول الفول والطعمية فور عودته للمنزل

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فريد الديب: "مبارك" يتحرك "بعكاز" وتناول الفول والطعمية فور عودته للمنزل فريد الديب: "مبارك" يتحرك "بعكاز" وتناول الفول والطعمية فور عودته للمنزل

قال فريد الديب، محامى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، إن الرئيس الأسبق قليل الحركة ودائما يرافقه "عكاز" فى يده يتحرك عليه، مشيرا إلى أن مبارك عاد إلى منزله بطائرة هيلوكبتر من مستشفى المعادى العسكرى ورافقه بها نجله جمال فقط.
 
وأضاف الديب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد، أن سوزان مبارك زوجة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجله علاء وحفيده عمر، كانوا فى استقباله فور عودته إلى منزله بمصر الجديدة، مشيرا إلى أن "مبارك" أصابته حالة من الدهشة بمجرد دخوله منزله، نظرا لابتعاده عنه 6 سنوات، لكن تناول "الفول والطعمية" مع أسرته أثناء وجوده معهم.
 
المصدر : اليوم السابع

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