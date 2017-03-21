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وزارة التعليم - الدروس المحذوفة للصفوف " الثانى - الثالث - الرابع - الخامس " الابتدائى لجميع المواد من امتحانات آخر العام 2017

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وزارة التعليم - الدروس المحذوفة للصفوف " الثانى - الثالث - الرابع - الخامس " الابتدائى لجميع المواد من امتحانات آخر العام 2017 وزارة التعليم - الدروس المحذوفة للصفوف " الثانى - الثالث - الرابع - الخامس " الابتدائى لجميع المواد من امتحانات آخر العام 2017

 
ننشر الموضوعات المحذوفة من امتحانات اخر العام 2017 والتى سوف يمتحن فيها الطلبة والطالبات فيها خلال امتحانات الميدتيرم " امتحان نصف اخر العام " للعام الدراسى 2016 / 2017 وفقا للمقررات التالية بجميع المزاد الدراسية :
 
الدروس المحذوفة للصف الثاني الإبتدائي الترم الثاني 2017  
- الدروس المحذوفة من مادة اللغة العربية 
( درس شجاعة طفل - درس لا تكذب - درس هيا نقرأ - درس الفراشة والنحلة ) 
 - الدروس المحذوفة من مادة الرياضيات
 ( حتى ص19 - المقرر بداية من القسمة )
  - الدروس المحذوفة من مادة اللغة الإنجليزية 
( الوحدات 7 - 8 - 9 )  
- الدروس المحذوفة من مادة التربية الدينية الإسلامية 
( إكرام اليتيم - سورة الضحى - سورة الماعون - سورة القارعة - سورة المسد - من دعاء النبي ) 
 
الدروس المحذوفة للصف الثالث الإبتدائي الترم الثاني 2017 
  - الدروس المحذوفة من مادة اللغة العربية 
( درس أرض النخيل - درس أرض الذهب - درس الفراشات - درس توفير الكهرباء)
   - الدروس المحذوفة من مادة الرياضيات 
( حتى ص16 - والمقرر بداية من ضرب عدد في أكثر من عدد ) 
  - الدروس المحذوفة من مادة اللغة الإنجليزية 
( الوحدات 7 - 8 - 9 )  
 - الدروس المحذوفة من مادة التربية الدينية
 ( سورة البلد - سورة التكاثر - سورة الفجر - سورة الزلزلة - من دعاء داود )
 
الدروس المحذوفة للصف الرابع الإبتدائي الترم الثاني 2017
   - الدروس المحذوفة من مادة اللغة العربية 
( درس طيور لا تطير - درس في عالم الحيوان - درس إني رآيت نملة ) 
  - الدروس المحذوفة من مادة الرياضيات
 ( حتى ص13 - والمقرر بداية من عمليات على الأعداد العشرية )  
 - الدروس المحذوفة من مادة الدراسات الإجتماعية
 ( الزراعة وتربية الحيوانات - التعدين والصناعة والتجارة - السياحة والتأثير المتبادل بين الإنسان والبيئة )  
 - الدروس المحذوفة من مادة العلوم ( الجهاز الهضمي في الإنسان والجهاز التنفسى حتى نهاية الرئتين - من الصفحة 3 الى الصفحة 12 ) 
  - الدروس المحذوفة من مادة اللغة الإنجليزية
 ( الوحدات 7 - 8 - 9 ) 
  - الدروس المحذوفة من مادة التربية الدينية 
( صوم رمضان - مشيد أهلا أهلا يا رمضان - درس المسلم لا يغش ولا يخدع - درس المسلم يؤدي الأمانة ) 
 
الدروس المحذوفة للصف الخامس الإبتدائي الترم الثاني 2017  
 - الدروس المحذوفة من مادة اللغة العربية 
( درس طريق السلام - درس ملك حفني - درس نجيب محفوظ - درس نحب - الفصل الرابع من قصة مغامرات ) 
  - الدروس المحذوفة من مادة الرياضيات 
( من درس العمليات على الأعداد الطبيعية صفحة 8 حتى صفحة 24 - ويتم الامتحان من الدرس الثالث في الوحدة الثالثة مساحة المربع من صفحة 32 حتى نهاية كتاب الطالب ) 
  - الدروس المحذوفة من مادة الدراسات الإجتماعية 
مقومات الجذب السياحي - سيرة النبي صلى الله عليه وسلم - السياحة ) 
  - الدروس المحذوفة من مادة العلوم 
( الاحتكاك وتطبيقات الاحتكاك من الصفحة رقم 8 حتى الصفحة رقم 19 )  
 - الدروس المحذوفة من مادة اللغة الإنجليزية 
( الوحدات 7 - 8 - 9 ) 
- الدروس المحذوفة من مادة التربية الدينية 
( درس يابني لا تشرك بالله - سورة لقمان - زمن الملائكة - درس ربنا الله - درس بطولة وفداء )
على ان ترد الاجزاء والموضوعات بعد تلك الدروس المحذوفة خلال امتحانات اخر العام الدارسى وفقا للتعليمات الصادرة من مكاتب مستشارين المواد ، والتى تم ارسالها للمديريات والادارات التعليمية بانحاء الجمهورية 
 
وللدروس المحذوفة من صفوف المرحلة الاعدادية لجميع المواد عل صفحتنا الرسمية على الفيس بوك
وزارة التعليم - الدروس المحذوفة للصفوف " الثانى - الثالث - الرابع - الخامس " الابتدائى لجميع المواد من امتحانات آخر العام 2017
 
وزارة التعليم - الدروس المحذوفة للصفوف " الثانى - الثالث - الرابع - الخامس " الابتدائى لجميع المواد من امتحانات آخر العام 2017

 

 

وزارة التعليم - الدروس المحذوفة للصفوف " الثانى - الثالث - الرابع - الخامس " الابتدائى لجميع المواد من امتحانات آخر العام 2017

المصدر : خبرعاجل

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