4 نساء في حياة عمرو دياب .. بينهم "شقيقة إلهام شاهين"

سمر العشري

تتحدث الأفواه، وتتناثر الشائعات، في وسط مليء بالمفاجآت والأخبار غير المتوقعة، ولكن عندما يتعلّق الأمر بعمرو دياب، فالوضع مختلف، هنا ينتبه "السمّيعة" لمعرفة أخبار مطربهم الذي يفضّل عدم تسليط الضوء إلا على "أغنياته"، أما "حياته الخاصة" فلا يحبّذ أن تظهر للنور.

خلال 24 ساعة، طالت الهضبة شائعة تفيد ارتباطه بالفنانة دينا الشربيني، كثيرون يتساءلون وينتظرون النفي أو التأكيد، لتبادر مديرة أعماله، هدى الناظر، وتكذّب "الشائعة"، رغم تأكيد عدد من المقربين للنجم، هنا نلقي الضوء على 4 نساء ذُكرت أسماؤهم في حياة المطرب الكبير.

إيناس شاهين :

ارتبط النجم عمرو دياب في بداية حياته بالسيدة إيناس شاهين، وهي الشقيقة الصغرى للفنانة الكبيرة إلهام شاهين، ربطتهما علاقة حب، فتمت الخطوبة في أواخر الثمانينات، إلا أن "القصة" لم تستمر طويلا، وانفصل الثنائي في هدوء.

شيرين رضا :

شيرين رضا، هي ابنة الفنانة الاستعراضية فريدة فهمي، والفنان الكبير محمود رضا، وهي زوجة "عمرو" الأولى، وأم ابنته الكبرى "نور"، ارتبطا عام 1989، واستمر زواجهما مدة 3 أعوام، حتى تم الانفصال عام 1992، ولكن استمرت علاقة صداقة قوية بين الثنائي الفني، ودائما ما تصرّح "شيرين" أن ما يجمعها بوالد ابنتها الوحيدة الآن، هي علاقة صداقة وود.

زينة عاشور :

زوجة الهضبة الثانية، وهي ابنة رجل الأعمال السعودي المعروف محمد عاشور، تعرّف إليها الفنان الكبير بعد طلاقه من زوجته الأولى شيرين رضا، وتمت الخطبة سريعا في سرية، وعملت زينة مع زوجها في عدد من الكليبات، فكانت "مصممة أزياء" لمعظم كليبات عمرو دياب الشهيرة، وأنجبت منه 3 أبناء هم عبد الله، كنزي، جنا، وعلى الرغم من الشائعات التي دائما ما تتردد حول انفصال الزوجين، إلا أن حياتهما مستقرة، رغم كل ما يقال.

هدى الناظر :

الناظر هي مديرة أعمال عمرو دياب، ورغم أنها دائما ما تبادر بتكذيب الشائعات التي تطال "عمرو"، إلا أن شائعة ارتباطهما ما زالت تطفو على السطح من وقت لآخر، فانتشرت منذ فترة "أخبار" تفيد زواج الثنائي "دياب" و"الناظر" سرا، واشترى دياب "فيلا" لزوجته في مدينة دبي بالإمارات، ولكن الثنائي لم يعلّقا على هذه "الشائعة" حتى اليوم.

المصدر:مصراوي

شبكةعيونالإخبارية

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