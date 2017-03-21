كوبر || "يعلن قائمة المنتخب" .. 4 لاعبين ينضمون لأول مرة واستبعاد ثنائي الزمالك

سمر العشري

أعلن إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، أن هيكتور كوبر المدير الفني اختار 25 لاعباً للانضمام لمعسكر المنتخب ببرج العرب في الفترة من 23 وحتى 28 مارس الجاري والذي يتخلله مباراة ودية مع منتخب توجو يوم 28 مارس.

ويستعد المنتخب لمباراة تونس في افتتاحية تصفيات أمم إفريقيا الكاميرون 2019، حيث مقرر أن يواجه الفرعنة، نسور قرطاج في يونيو المقبل.

وشهدت القائمة عودة مصطفى فتحي، وسام مرسي، وعمرو جمال، واستبعاد باسم مرسي، وحسام باولو، فيما شهدت انضمام لأول مرة في عهد كوبر للاعبين: عمرو طارق، وأحمد الشيخ، وعرفة السيد، ومحمود جنش، بالإضافة لأمير عادل "أليكسندر ياكوبسن" الذي أعلن ضمه في وقت سابق مع قائمة المحترفين.

وكان عرفة السيد انضم للمنتخب خلال فترة تولي شوقي غريب المدير الفني السابق، وقت أن كان لاعبا في طلائع الجيش.

كذلك شهدت القائمة استبعاد أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك للإصابة.

وكان كوبر أعلن قائمة المحترفين في وقت سابق، وغاب عنها عمر جابر لعدم المشاركة مع بازل السويسري، وأحمد حسن كوكا لاعب براجا البرتغالي، للإصابة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: عصام الحضري (وادي دجلة) - شريف إكرامي (الأهلي) - محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك)

الدفاع: أحمد فتحي (الأهلي) - أحمد المحمدي (هال سيتي الإنجليزي) - علي جبر (الزمالك)- أحمد حجازي (الأهلي) - سعد سمير (الأهلي) - عمرو طارق (إنبي) - محمد عبد الشافي (أهلي جدة السعودي) - كريم حافظ (لانس الفرنسي)

الوسط: محمد النني (الأرسنال الإنجليزي) - طارق حامد (الزمالك) - سام مرسي (ويجان الإنجليزي)

وسط الهجوم: عبد الله السعيد (الأهلي) - محمد صلاح (روما الإيطالي) - محمود عبد المنعم "كهربا" (اتحاد جدة السعودي) - محمود حسن "تريزيجيه" (موسكرون البلجيكي) - رمضان صبحي (ستوك سيتي الإنجليزي) - مصطفى فتحي (الزمالك) - عمرو وردة (باوك اليوناني) - أحمد الشيخ (مصر المقاصة) أمير عادل (فيبورج الدنماركي)

الهجوم: عمرو جمال (الأهلي) - عرفة السيد (وادي دجلة).

المصدر:مصراوي

شبكةعيونالإخبارية

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