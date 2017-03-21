بالفيديو || أكبر صدمة فى تاريخ برنامج "جوت تالنت" .. لا تحكم بالمظاهر

سمر العشري

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعى الشهير "يوتيوب" مقطع فيديو أصاب الملايين حول العالم بالصدمة ضمن حلقات برنامج المسابقات الشهير "بريطانيا جوت تالنت".

بعدما ظهر ثنائي شاب وفتاة لتقديم فقرة من الغناء الأوبرالى أما اللجنة، ولكن بسبب عدم تناسقهما فى المظهر، اعتقدت اللجنة والجمهور معًا أنهما حضرا للظهور فقط لا من أجل تقديم موهبة حقيقية.

وبمجرد بدء "جوناثان" 17 عامًا و "شاروليت" 16 عامًا فى الغناء أصيبت لجنة التحكيم والجمهور بالصدمة فى آن واحد، من تلك الموهبة الفذة فى الغناء الأوبرالي، لدرجة أن الجميع ظل واقفًا ليصفق للثنائي حتى انتهاء العرض.

واعتذرت اللجنة للثنائي بسبب عنصريتها فى الحكم على الأداء من قبل المظهر فقط، ونال الفيديو شهرة واسعة بالرغم من ظهوره ضمن نسخة البرنامج عام 2012 ولكن الرواد أعادوا نشره مجددًا على "يوتيوب" ليحصد مشاهدات تجاوزت 84 مليون مشاهدة.

المصدر:صدي البلد

شبكةعيونالإخبارية

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