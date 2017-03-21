6 معلومات خاطئة عن النوم : "لا تستيقظ قبل 8 ساعات"

سمر العشري

النوم له دور حيوي ورئيسي في حياة الإنسان، فهو أمر لازم لاستعادة نشاط الجسم والدماغ، فأثناء النوم يخزن الجسم الطاقة المخصصة للنشاط والحركة، كما يسترخى الجسم بشكل كامل أثناء النوم، كما تتجدد البروتينات والخلايا، وينمو الجسم خلال ساعات النوم، لذا فإن قلة النوم أو عدم انتظامه، يتسبب في حدوث مشاكل صحية وذهنية، فالنوم الصحي يجعل الشخص في حالة صحية جيدة.

وقد تختلف المعلومات حول النوم الصحي، ومعاييره، كما أن هناك معلومات يتم تناقلها بشكل مستمر، ولكنها قد تكون خاطئة أو لا أساس لها من الصحة، وقد تكون غير دقيقة، فلا يوجد ثوابت فيما يتعلق بالنوم، فقد يختلف الأمر من شخص لآخر، وقد تنظر لعادة باعتبارها صحية، ولكن الدراسات تثبت عكس ذلك.

ويرتبط النوم بعدد من الشائعات والخرافات .

6 معلومات خاطئة عن النوم :

6. المرأة تحتاج للنوم لعدد ساعات أكثر من الرجل :

كشفت إحدى الدراسات، التي أُجريت في العام الماضي، عن أن النساء في حاجة لعدد ساعات أكبر مقارنة بالرجال، ولكن هذا الأمر غير صحيح، فالنوم له علاقة بنشاط الإنسان خلال اليوم، حسب ما أكد الدكتور كولين كارني، مدير مختبر النوم والاكتئاب في جامعة رايرسون في كندا، والذي قال إن الإنسان النشيط يحتاج لعدد ساعات أكثر، ولا علاقة للأمر بالنوع.

5. 8 ساعات نوم يوميًا :

يعتقد الكثيرون أن النوم الجيد لا يجب أن يقل عن 8 ساعات يوميًا، ولكن هذا غير صحيح، فاحتياجات الأشخاص من النوم تتغير من شخص لآخر، فهناك من لا يشعر بالراحة إذا زاد عدد ساعات نومه عن 6 ساعات، وهناك من يحتاج إلى 9 ساعات من النوم يوميًا ليشعر بالنشاط.

4. تعويض النوم غير الكافي في عطلة نهاية الأسبوع :

إذا لم تحصل على عدد ساعات نوم غير كافية خلال الأسبوع، فلا تحاول أن تزيد عدد ساعات النوم في عطلة نهاية الأسبوع، للتعويض، فذلك يترتب عليه عدم انتظام في النوم، وإرهاق للجسد، لذا حاول أن تحصل على عدد ساعات النوم الكافية يوميًا.

3. القيلولة مفيدة خلال النهار :

تنصح بعض الدراسات بالحصول على قيلولة خلال ساعات النهار، لما لها من فوائد صحية، ولكن يؤكد «كارني» إن الأمر مرتبط بعادات كل شخص، فقد تصبح القيلولة ضارة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الأرق.

2. الاستيقاظ متأخرًا يعني أن نظام حياتك خاطيء :

هناك اعتقاد شائع بأن الأشخاص الذين يستيقظون متأخرًا، يكون نمط حياتهم خاطيء، ويعانون من مشاكل صحية، وهذا اعتقاد خاطيء، فالاستيقاظ يختلف من شخص لآخر، فالأطفال ينامون ويستيقظون مبكرًا، بينما يتأخر المراهقون في أوقات نومهم واستيقاظهم.

1. عدم النوم استعدادًا لحدث مهم :

يعتقد الشخص أن الاستعداد لحدث هام مثل الامتحانات، أو المناسبات، يحتاج للسهر خلال ساعات الليل، ولكن أكدت الدراسات أن أولئك الذين لا ينامون خلال ساعات الليل، استعدادًا لشيء هام، لا ينجحون في مهمتهم، أو يؤدون بشكل أقل من أولئك، الذين يحصلون على القدر الكافي من النوم.

المصدر:المصري لايت