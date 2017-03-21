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بالصور || القبض على قاتل " تقى" عروس بنها قبل زفافها بأسبوع

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بالصور || القبض على قاتل " تقى" عروس بنها قبل زفافها بأسبوع بالصور || القبض على قاتل " تقى" عروس بنها قبل زفافها بأسبوع

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية فى القبض على المتهم بقتل عروس بنها "تقى" داخل منزلها قبل أسبوع من زفافها، حيث تبين ان وراء ارتكاب الواقعة طالب جار المجنى عليها، وعثرت أجهزة الأمن على هاتف العروس المقتولة داخل مسكن المتهم واخطرت النيابة فتولت التحقيق.
 
ونجح فريق البحث الجنائي برئاسة اللواء علاء سليم رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية فى كشف غموض الحادث حيث تبين أن وراء ارتكاب واقعة قتل الطالبة تقى ناجى أحد جيرانها ويدعى " حسان.ص " وتم العثور على هاتف المجني عليها وبعض الملابس الغارقة بالدماء داخل شقته وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بغرض السرقة .
 
وقال المتهم فى التحقيقات أنه خطط لدخول منزل المجنى عليها بهدف السرقة وأثناء دخوله المنزل فوجئ بالمجنى عليها رغم أنه راقب مغادرة الأسرة كاملة للمنزل والذهاب الى منزل خطيبها بقرية كفر فرسيس لتوصيل الاثاث واحتياجات الزواج فارتكب الواقعة وأرشد عن متهم شاركه الجريمة يسكن بقرية ورورة وجارى ضبطه.
 
وكان اللواء أنور سعيد مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من اللواء علاء سليم مدير البحث الجنائي بوصول إشارة من المستشفى بوصول تقى ناجى طالبة في الفرقة الثالثة بكلية الآداب قسم مكتبات بقرية كفر الجزار ببنها جثة هامدة إثر تعرضها لعدة طعنات في أنحاء الجسد .
 
وكشفت تقرير مفتش الصحة أن المجني عليها تعرضت للطعن بالسكين في أماكن متفرقة من البطن والصدر لفظت خلالها أنفاسها الأخيرة وفارقت الحياة إثر إصابتها.
القبض على قاتل "تقى" عروس بنها قبل زفافها بأسبوع.. صورة
المصدر:صدي البلد

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رئيس قسم الأخبار