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بالفيديو || تفاصيل صادمة في مصرع «فتاة المترو» على القضبان

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بالفيديو || تفاصيل صادمة في مصرع «فتاة المترو» على القضبان بالفيديو || تفاصيل صادمة في مصرع «فتاة المترو» على القضبان

كشف أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم شركة المترو، عن كواليس مصرع فتاة أمام قضبان مترو الأنفاق.
 
وقال أحمد عبد الهادي فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة cbc اليوم الإثنين، إن سائق القطار فوجئ بفتاة تلقي نفسها أمام عجلات المترو، ليتم فصل التيار الكهربائي عن الخط لمدة ربع ساعة كاملة، واستخراج الجثة، وتم الوصول إلى هوية الفتاة من الجهات الأمنية المختصة، وهي تبلغ من العمر 16 عامًا وطالبة بمعهد التمريض.
 
تابع المتحدث باسم شركة المترو أنه بالرجوع إلى كاميرات المراقبة الموجودة في المحطة، تبين أن الفتاة كانت مع والدها ووالدتها، ووقعت مشادة بينهما لتلقي الفتاة حقيبتها على قضبان المترو أمام القطار، ثم رمت نفسها بعدها لتلقي مصرعها.

 

 

المصدر:صدي البلد

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