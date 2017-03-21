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بالفيديو || «قفزة الثقة» التي أنهت حياة طالب «استاد القاهرة» : «خايف مش هاعرف أنط»

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بالفيديو || «قفزة الثقة» التي أنهت حياة طالب «استاد القاهرة» : «خايف مش هاعرف أنط» بالفيديو || «قفزة الثقة» التي أنهت حياة طالب «استاد القاهرة» : «خايف مش هاعرف أنط»

قدم الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامجه «العاشرة مساء»، الذي يذاع على قناة «دريم»، لقطات مصورة من القاهرة، بعدما أجرت إحدى الأكاديميات اختبار سباحة بها، ولفت «الإبراشي» إلى أن الشاب خاض تجربة القفز في حمام السباحة تسمى (قفزة الثقة)، وانتهى المشهد بذهابه بلا عودة، وأوضح أن «المدرب الواقف بجوارهم ودفع المتوفي ولم يشعر بفقدانه إلا عقب مرور 24 ساعة».

وقال شاب يدعى مصطفى، من الإسماعيلية، شارك في الاختبار: «لما شوفت محمد مخرجش رجعت وقولتلهم أنا خايف مش هعرف أنط، والغواصين نزلوا يشوفوا قالوا شكله طلع ومفيش حد، والكابتن وقف شوية وبعدين بدأ يخلي شباب تاني ينطوا».

المصدر:المصري لايت

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