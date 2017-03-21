أشهر 10 جرائم اختطاف في مصر || "خطف تاجر وتصويره عاريًا لابتزازه"

سمر العشري

يفتح باب السيارة مستغيثًا بالمارة لإنقاذه، يظل يلوح بيده ولكن دون أي استجابة من الآخرين، حتى اختفى عن الأنظار لساعات، إلى أن عثر أهالي منطقة شبين القناطر على جثته.

منذ يومين انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، التقطته سيدة أثناء قيادة سيارتها بشارع شهاب، يظهر فيه مواطن يُدعى فريد شوقي الشهاوي وهو يستغيث بالمارة أثناء خطفه، إلى أن فوجئ مستخدمو «فيس بوك» بتداول صورة جثته، ما استدعى تدخل الجهات الأمنية للتحقيق في الأمر وتحديد وضبط الجناة.

وأثارت واقعة مقتل السمسار فريد شوقي الشهاوي، خوف المواطنين من تكرار تلك الحالة، وهذه أخطر 10 وقائع خطف وقعت مؤخرًا، والتي تعدّدت بين طلب فدية مالية كبيرة، أو ابتزاز المجني عليهم بممارسات خادشة للحياء، حسب ما نشرت .

10. خطف مقابل 300 ألف جنيه :

في محافظة المنيا تعرّض المواطن «جرجس ص. ف» للخطف على يد مجهولين بمحافظة المنيا في أكتوبر 2015، بعد أن توجهوا به إلى مكان غير معروف تحت تهديد السلاح.

وطلب الخاطفون من ذوي المجني عليه مبلغًا ماليًا قدره 300 ألف جنيه لإطلاق سراحه، وهو ما نجحوا في الحصول عليه إلا أن «جرجس» توجه إلى الجهات الأمنية وبدورهم تمكنوا من ضبط الجناة وإعادة الفدية للأهل.

9. خطف تاجر وتصويره عاريًا :

وفي محافظة المنيا أيضًا، تعرّض «جميل.ج.ا»، صاحب محل أقمشة، للاختطاف على يد مجموعة من البلطجية، الذين صوّروه عاريًا في أوضاع مخلة مع سيدة تابعة لهم لابتزازه، مع إجباره على توقيع إيصالات أمانة على بياض.

وفي أكتوبر 2015، تقدّم المجني عليه ببلاغ إلى مركز سمالوط، حتى تمكن فريق بحث جنائي تابع لشرطة مغاغة من ضبط الجناة، وهم 4 أشخاص بجانب السيدة، وتحفظت السلطات على هواتفهم المحمولة الموجودة بها الصور المخلة.

8. خطف مهندس يوناني :

في فبراير 2015، خطف مجهولون مهندسًا يونانيًا، يعمل بشركة تنفذ طريق «الشيخ فضل- رأس غارب»، وتركوه خلف إدارة مرور بني سويف مقيدًا، واستولوا على 3 آلاف يورو و19 ألف جنيه منه، وكسروا هواتفه المحمولة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية حينها أن عدد الخاطفين كان 8 أشخاص، من بينهم عامل بالشركة التي ينتمي إليها المهندس اليوناني، وتم فصله لعدم أمانته، ما دفعه إلى التفكير في الانتقام بمساعدة آخرين، حتى ألقت السلطات القبض على 3 منهم فقط وقتها.

7. خاطف يطلب فدية من شقيقه :

أبلغ «يوسف.م»، سائق، قسم شرطة المقطم باختطاف نجله وابن شقيقه في مارس 2016، بعد أن فرغ من أداء صلاة الجمعة حينها، موضحًا أن الجناة اتصلوا به طالبين منه فدية قدرها 300 ألف جنيه.

بعدها تبين من التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن السائق هو من خطف نجل شقيقه في إحدى الشقق السكنية وترك ابنه معه، بسبب علمه بثراء أخيه تاجر المواشي، وتمكن من اختلاق الواقعة بمساعدة سائق زميل له وزوجته.

وباتضاح الأمر، ألقت مباحث قسم شرطة المقطم القبض على «يوسف.م»، بجانب بقية المتهمين.

6. خطف طفل مقابل 150 ألف جنيه :

في مارس 2016، تعرض طفل عمره 9 أعوام بالجيزة للخطف، وتمكنت أسرته من التعرف على الجاني سريعًا بسبب بيع كليته في وقت سابق لجدة المخطوف مقابل 40 ألف جنيه.

وبعد 4 أشهر من الواقعة، تمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهم، وأظهرت التحقيقات أنه عاطل عن العمل وخطف الطفل واقتاده إلى منزله بمحافظة أسيوط وطلب فدية 150 ألف جنيه من أسرته، لعلمه بثرائهم بعد حصوله على 40 ألف جنيه ثمن كليته.

5. خطف شاب :

بمركز جرجا في محافظة سوهاج، تعرّض شاب للخطف على يد مجهولين في أغسطس الماضي سعيًا للحصول على فدية من أسرته، إلى أن ألقت السلطات القبض على شخصين من أصل 3 نفذوا الجريمة.

وبيّنت التحقيقات أن المتهمين أحدهما سائق، وكان بحوزته مسدس ودراجة بخارية دون لوحات معدنية، أما الآخر مطلوب لتنفيذ حكم قضائي بحبسه سنة وشهر لتورطه في جريمة سرقة.

4. خاطف يطلب فدية من شقيقته :

في سبتمبر الماضي تلقى قسم شرطة محرم بك بلاغًا من السيدة «ا .ا»، تتهم فيه شقيقها العاطل بخطف ابنها، عمره 3 أعوام، وطلب منها مبلغ 5 آلاف جنيه والتوسط لدى زوجته لإعادتها لمنزله حتى يترك الطفل.

وبالفعل ألقت قوات الأمن القبض على المتهم في أحد الأكمنة، وأرشد عن مكان تواجد الطفل بمنطقة سيدي جابر، وتبيّن أنه سبق اتهامه في 9 قضايا تتعلق بسرقة وضرب أفضى إلى موت وغيرهما.

3. خطف رجل أعمال :

في ديسمبر الماضي، تلقى المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بلاغًا من أسرة رجل أعمال، يمتلك مصنعًا للأعلاف، باختفائه في ظروف غامضة، وتلقى ذووه اتصالًا من الخاطفين وطلبوا فدية 5 ملايين جنيه مقابل تحريره.

وعثرت قوات الأمن على المتهمين في أحد مزارع سمالوط، وألقوا القبض على 4 أشخاص وحرروا رجل الأعمال، بينما فرّ آخرون.

وخلال التحقيقات تبين أن أحد الخاطفين كان عاملًا في مصنع المجني عليه وتم فصله، ليخطط مع زملائه لخطفه بعد علمهم بامتلاكه ثروة كبيرة، وتوجهوا به إلى سمالوط بالمنيا لتضليل الجهات الأمنية.

2. خطف فتاة والتعدّي عليها جنسيًّا :

تلقى المقدم أحمد الخولي، رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، بلاغًا من «ف. ش»، 16 سنة، يفيد بأنها في «أثناء توجهها لشراء بعض المتطلبات المنزلية استقلت توك توك يقوده شخص وبجواره آخر، وفوجئت بانحرافه عن الطريق الصحيح وتوجها بها إلى منطقة زراعية بأطراف القرية».

حينها اتصل الخاطفان بآخر ثالث، الذي صورها عارية بهاتفه المحمول وتعدى الجناة عليها جنسيًا، وبتلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية البلاغ ألقت القبض عليهم وأمرت بعرض المجني عليها على الطب الشرعي.

1. خطف طفل سوري :

في الشهر الجاري، تمكن ميكانيكي من خطف طفل سوري من أحد كافيهات منطقة السادس من أكتوبر بمساعدة 4 آخرين، وساوم أهله على دفع فدية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الخاطف، الذي اعترف بجريمته بعد أن لاحظ توجه سوريين إلى أحد الكافيهات للعب القمار، وبسبب مروره بأزمة مالية فكر في جريمته.

وقال الميكانيكي في التحقيقات: «اختمرت الخطة في ذهني وعرضتها على 4 من أقاربي شجعوني عليها، وقمنا بمراقبة السوريين لأكثر من أسبوع»، وتمكن من خطف الطفل مستغلًا انشغال والده بلعب القمار، واقتاده إلى سيارته بمساعدة أقاربه، إلى أن ضبطتهم الأجهزة الأمنية بتتبع الهاتف المحمول الذي تواصل به الجناة مع أسرة المخطوف.

المصدر:المصري لايت

شبكةعيونالإخبارية

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