منظمة الصحة العالمية || تنصح المسافرين لبعض مناطق البرازيل بالتطعيم من الحمى الصفراء

سمر العشري

أوصت منظمة الصحة العالمية يوم أمس الاثنين المسافرين إلى المناطق الريفية في ولايتي ريو دي جانيرو وساو باولو البرازيليتين بالتطعيم من الحمى الصفراء فيما تعمل البرازيل على احتواء تفشي الفيروس في جنوب شرق البلاد.

وبينما لا تشمل التوصية الجديدة المسافرين المتجهين إلى مدينتي ريو وساو باولو، وهما أكبر منطقتين حضريتين في البرازيل وعاصمتا الولايتين، فإن النصيحة تعكس القلق المتزايد من فيروس قالت وزارة الصحة في البرازيل إنه أودى بحياة ما لا يقل عن 137 شخصاً منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ولا يعرف العلماء سبباً لعودة انتشار الحمى الصفراء في بلد قضى على هذا المرض بشكل كامل تقريباً لاسيما في المدن الكبرى.

ويمكن أن يكون للمرض، الذي يسبب ألماً في العضلات وحمى، مضاعفات مثل الصفراء والفشل الكلوي مما جعله منذ فترة طويلة أحد الأمراض الاستوائية الأشد فتكاً.

وتأكدت 424 حالة إصابة بالمرض منذ أن بدأ المسؤولون مراقبة تفشي المرض أواخر العام الماضي مقابل 15 حالة فقط في العامين السابقين.

ويفحص المسؤولون 933 حالة أخرى للاشتباه في إصابتها بالإضافة إلى الحالات المؤكدة منذ ديسمبر (كانون الأول).

والتفشي يقتصر إلى الآن على الحمى الصفراء "الريفية" التي تنشرها أنواع من البعوض لا تنتشر في المناطق الحضرية.

وأصاب الفيروس بعض البشر لكن معظم الإصابات كانت بين القردة التي عثر على كثير منها نافقة في الغابات.

لكن المسؤولين منتبهون لتحديد ما إذا كان الفيروس سينتشر في وقت لاحق من خلال بعوضة أيديس إيجبتاي (الزاعجة المصرية) المعروف أنها تنقل أيضاً فيروسي حمى الدنج وزيكا.

المصدر:24

شبكةعيونالإخبارية

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