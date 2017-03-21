بالفيديو || زاهي حواس لوزير الإعلام السوداني : "مش عايز اغلط فيك"

سمر العشري

وجه الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، رسالة لوزير الإعلام السوداني، قائلا: «مش عايز اغلط فيك؛ لأني هديك قيمة لو رديت عليك».

وقال وزير الآثار الأسبق، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صح النوم»، المذاع على فضائية «LTC»، تقديم الإعلامي محمد الغيطي: «حديث وزير الإعلام دخل في حاجة مش تخصصه، وهاجم الأهرامات المصرية، والأهرامات السودانية عمرها 2300 سنة، والمصرية 5 آلاف سنة».

وأضاف أن عدد الأهرامات المصرية يصل إلى 132 هرما، أقدم من كافة الأهرامات السودانية، لافتا إلى أنه من العيب جدا أن يتحدث وزير الإعلام السوداني في غير تخصصه، ويخطئ.

كان وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان، زعم أن السودانيين حكموا مصر، قائلا: «لا يعلم الكثيرون أن فرعون موسى كان أحد الفراعنة السودانيين، الذين حكموا مصر»، مستندا إلى قول الله تعالى: (وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْم أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتي أَفَلَا تُبْصِرُونَ)، وذلك في تزييف متعمد للحقائق، وتاريخ وحضارة مصر القديمة، الممتد لآلاف السنين.

المصدر:فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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