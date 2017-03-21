بالمستندات || مفاجأة جديدة بشأن واقعة تسمم الطلاب في سوهاج

سمر العشري

مفاجأة كشفها التقرير الطبى الخاص بفحص عينات عدد من تلاميذ المدارس بمركز أخميم والصادر من الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة " الإدارة العامة للسموم "، حيث كشف سلبية جميع العينات.

وكان ما يزيد عن 3 آلاف طالبا قد نُقلوا إلى المستشفيات المركزية بسوهاج وساقلتة وأخميم ، عقب شعورهم بمغص وآلام فى البطن " اشتباه تسمم " وذلك عقب تناولهم الوجبة المدرسية الجافة ، ما دعا محافظ سوهاج إلى إحالة الواقعة للنيابة العامة ،والتحفظ على جميع الوجبات ووقف توزيعها بالمدارس حفاظاً على حياة التلاميذ.

المصدر:الوفد

شبكةعيونالإخبارية

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