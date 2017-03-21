بالفيديو || إدارة المترو تطالب برفع سعر التذكرة : "هو في حاجة لسه بجنيه"

سمر العشري

قال المهندس عصام منير مساعد رئيس شركة المترو للتحكم المركزي، إن الحل السريع للحفاظ على مستوى الخدمة داخل المترو هو زيادة سعر التذكرة إلى 2 جنيه، حتى تستطيع الشركة تسديد ديونها، ولتستطيع الاستمرار في تقديم خدمتها كما هي.

وأوضح منير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "CBC" اليوم الإثنين، أنه بالرغم من وجود إعلانات داخل المترو إلا أن سعر التذكرة يعد العمود الفقري لزيادة دخل المترو، مضيفا أن هذا الدخل سيساعد في تسديد الديون سواء كانت لشركة الكهرباء أو المياه وغيرها من الشركات الأخرى.

شبكةعيونالإخبارية

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