صور| عيد الأم في الإسكندرية يتحدى الغلاء

التحرير

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إرضاء لـ "ست الحبايب" ومهادتها في عيدها بأفضل الهدايا عادة مصرية لم تنقطع منذ عشرات السنين، وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار بصورة وصفها الكثيرون بـ "الجنونية" إلا أن محاولات تجار الجملة وأصحاب المحال الكبيرة بتقديم عروض بات أمرا يعمل على إنعاش حركة التجارة الداخلية وحركة البيع والشراء ما جعل الباعة يطالبون بمد فترات الأعياد وخاصة "عيد الأم" بينما يرفض المواطنون تفويت فرصة المعايدة على أمهاتهم بدعوى ارتفاع الأسعار.

تجولت "التحرير" داخل بعض المحال التجارية الكبرى بمحافظة الإسكندرية، لرصد حركة البيع وتم رصد وجود حركة رواج كبيرة وبخاصة بمحال الأدوات المنزلية والأدوات الكهربائية وسط وجود منافسة كبيرة لتقديم عروض لجذب المستهلكين لشراء الهدايا.

قالت نعمة محمود "موظفة" إن ارتفاع الأسعار "الجنوني" لم يمنعها من شراء هدايا عيد الأم لوالدتها ووالدة زوجها، مشيرة إلى وجود عروض وصفتها بـ "المعقولة" إلا أنه لا يمكن تفويت تلك الفرصة والعادة لإسعادهما.

والتقطت سارة محمد "محامية" أطراف الحديث، قائلة: "لا يمكن تفويت مناسبة إهداء أعز الحبايب دون تقديم هدية لها، لأعبر لها عن حبي".

وقال وائل السروجى، مدرس، إن «مناسبة عيد الأم فرصة للتعبير عن سعادتنا بأمهاتنا واعترافا مننا بقيمتها في المجتمع»، موضحا أن ارتفاع الأسعار لن يمنع من تقديم هدية لأمهاتنا لأنها مَن قدمت كل غال ونفيس، لتربية الأبناء ومن الواجب أن استغلال فرصة عيد الأم لتقديم هدية لها والتعبير عن المحبة.

من جانبه، قال محمد صادق "تاجر"، إن هناك حركة رواج كبيرة في البيع والشراء خلال مناسبة الاحتفال بعيد الأم، مشيرا إلى أن الاقبال على شراء الهدايا كبير وخصوصا الملابس.

وقال محمود عباس "تاجر" إن سوق الأدوات المنزلية والكهربائية الخفيفة كبير جداً، وبخاصة أدوات المنزل، مشيرا إلى أنها فرصة لعرض كميات كبيرة من المنتجات وتحريك السوق الذي عانى بعض الركود خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع الأسعار.

وقال لويس عطية، عضو الغرفة التجارية ورئيس شعبة الملابس، إن مناسبة عيد الأم، فرصة جيدة لتحريك حالة الركود في الأسواق، خصوصا وأن الأسر المصرية تسعى لإسعاد الأمهات حتى لو كانت الأسعار مرتفعة باعتبار أنها مناسبة جيدة.

وأضاف " عطية" أن عيد الأم جعل حركة البيع والشراء تصل إلى نسبة تتراوح من 80 ٪ إلى 90 ٪ مقارنة بحركة الركود التي وقعت خلال الفترة الماضية منذ ارتفاع سعر الدولار.