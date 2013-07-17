المخابرات السودانية تمنع صحيفة "اليوم التالى" من الصدور

أمر جهاز الأمن والمخابرات الوطنى السودانى الأربعاء، إحدى الصحف بالتوقف عن الصدور، كما أعلن صاحبها.

وفى تصريح لوكالة فرانس برس، قال مامل أبو القاسم الذى أسس فى وقت سابق من هذه السنة صحيفة (اليوم التالى)، "تلقيت اتصالات من جهاز الأمن والمخابرات الوطنى قبل دقائق أبلغنى فيه بتعليق صدور صحيفتنا".

ولم يقدم جهاز الأمن والمخابرات الوطنى أى سبب لهذا المنع الذى سبقته مصادرة جميع نسخ عدد الأربعاء بعد طبعها، كما أضاف أبو القاسم.

وقد منعت حتى الآن ثلاثة منشورات أخرى عن الصدور منذ 2012، وهى صحيفة (الميدان) الناطقة باسم الحزب الشيوعى (معارضة) مطلع يونيو، أما صحيفة (التيار) المستقلة وصحيفة (رأى الشباب) الناطقة باسم حزب المؤتمر الشعبى (معارضة)، فمنعتا منذ أكثر من سنة.

وبغض النظر عن المنع عن الصدور، أحصت منظمة مراسلون بلا حدود للدفاع عن حرية الصحافة مصادرة أعداد أكثر من 20 صحيفة فى 2012 بعد طباعتها.

وكان وزير الثقافة والإعلام مصطفى تيراب قال لوكالة فرانس برس فى مايو، إن الحكومة "ستقوم بكل ما فى وسعها لضمان حرية التعبير فى السودان".

ويقول تقرير منظمة مراسلون بلا حدود 2012، إن السودان فى المرتبة 170 من 173 بلدا فى التصنيف العالمى لحرية الصحافة.