تزوجت شقيق زوجة عادل إمام وانضمت لطريقة صوفية.. 17 معلومة عن حنان شوقي

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"التحرير لايف" يرصد لكم 17 معلومة عن الفنانة حنان شوقي بالتقرير التالي..

1- اسمها الحقيقي سيدة أمين أحمد.

2- ولدت في مدينة المنصورة يوم 16 مارس 1967، أي أنها تبلغ من العمر 50 عامًا.

3- نشأت في حي شبرا بالقاهرة بحكم طبيعة عمل والدها، وتلقت تعليمها في "مدرسة الشيخ خالد" الابتدائية في شبرا.

4- تميزت في غناء التواشيح الدينية بالمدرسة أثناء المرحلة الابتدائية.

5- اكتشفت موهبتها أبلة فضيلة، وقدمتها للجمهور من خلال برنامج "غنوة وحدوتة" وهي بعمر الثامنة.

6- تخرجت فى المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1990.

7- عرفها الجمهور من خلال دورها في مسرحية "فارس وبني خيبان" مع الفنان سمير غانم، ولكنها شاركت بمسرحيات أخرى مثل: "نشنت يا ناصح، ودستور ياسيادنا، والعسكري الأخضر، وفارس وبني خيبان، والنمر، وأهلا بكم في السجن، واللي عايزني يجيني".

8- شاركت في عدد من المسلسلات التليفزيونية أبرزها: "ليالي الحلمية، والبخيل وأنا، ويوم عسل ويوم بصل، وشارع المواردي".

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9- حققت نجاحًا واسعًا من خلال دورها في مسلسل "الناس في كفر عسكر"، وانتشرت شائعات حينها تفيد برفع الفنانة لأجرها ليصل إلى ملايين، ما تسبب في عزوف المنتجين عنها رغم تكذيبها لذلك الخبر.

10- اختارها الفنان عادل إمام للظهور معه في فيلم "الإرهابي" رغم رفض المخرج "نادر جلال"، ظنًّا منه أنها تجيد فقط تقديم دور البنت الشعبية.

11- ظهرت في عدد من الأفلام السينمائية أشهرها: "يا تحب يا تقب"، و"دماء على الأسفلت"، و"المواطن مصري"، و"الرصيف"، و"البحر بيضحك ليه".

12- ابتعدت لفترة عن التمثيل لإعادة حساباته، إلى أن صادفها القدر وانضمت إلى الطريقة الصوفية الخليلية التي ينتمي إليها الكثير من الفنانين.

13- بررت التحاقها بالطريقة الخليلية قائلة: "أنا شفت رؤية لسيدنا النبي في رمضان وكانت بالنسبالي إنها ليلة القدر.. وشفتها ظاهر مش منام.. رؤيا ظاهرية"، على حد قولها في برنامج "خط الحياة".

14- تعرضت في عام 2013 لهبوط حاد في الدورة الدموية، وتم نقلها إلى مستشفى "الهرم" التي مكثت بها لفترة حتى تماثلت للشفاء.

15- صرحت بأن أصعب لحظات حياتها حينما توفي شقيقها "محمد" عن عمر ناهز الـ 32.

16- اتهمها البعض بالترويج للمذهب الشيعي، بعد أن قامت بزيارة مقابر "الحشد الشعبي" في العراق مرتين، بصحبة الفنانين أحمد ماهر ومحمود الجندي، ولكنها دافعت عن نفسها قائلة: "أنا روحت عشان أدعم شعب وحكومة العراق وكفاية إشاعات بقى حرام عليكم"، وذلك خلال لقاء لها في برنامج "العاشرة مساءً".

17- تزوجت مرة واحدة من شام الشلقاني شقيق زوجة الفنان عادل إمام بعد قصة حب عاشتها معه عقب عرض فيلم "لإرهابي"، لكن حدث الانفصال دون إنجاب لأسباب غير معروفة.