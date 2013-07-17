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نقابة المعلمين المستقلة بدمياط: الحلوانى ومجلس نقابته يمثلون الإخوان فقط

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نقابة المعلمين المستقلة بدمياط: الحلوانى ومجلس نقابته يمثلون الإخوان فقط نقابة المعلمين المستقلة بدمياط: الحلوانى ومجلس نقابته يمثلون الإخوان فقط

أكد أعضاء نقابة المعلمين المستقلة بدمياط، أن أى بيان يصدر من نقابة المهن التعليمية، بشان المعزول محمد مرسى العياط، والمطالبة بعودته تحت مسمى الشرعية لا يعبر إلا عن أعضاء جماعة المتأسلمين من أعضاء النقابة، ولا يعبر من قريب أو بعيد عن جموع معلمى الشرفاء، الذين خرجوا مع الملايين من أبناء الشعب يطالبون بإسقاط المعزول.

وأضاف البيان أن المدعو أحمد الحلوانى، نقيب المهن التعليمية، لا يعبر إلا عن نفسه ومجلس نقابته وليس عن المعلمين، ويكفى أن المعلمين فى كل أنحاء مصر الآن يقومون بجمع التوقيعات لعقد الجمعية العمومية لإسقاط هذا المجلس الحالى، الذى جاء فى غفلة من الزمن.

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مصر 365

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