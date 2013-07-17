بنكيران: عازمون على مواصلة الإصلاح ومستعدون للانتخابات

أكد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، مساء اليوم الأربعاء، عزم حكومته على مواصلة الإصلاح فى إطار الاستقرار، مشيرا فى الآن ذاته إلى استعداده للرجوع إلى الشعب عبر الانتخابات.

وقال بنكيران فى كلمة ألقاها مساء اليوم الأربعاء بالبرلمان المغربى: "سنستمر فى الإصلاح فى إطار الاستقرار أو نرجع إلى الشعب، وعندما نفكر يتبين لنا أن بلادنا بحاجة إلى الصبر والإصلاح سيتم بشكل تدريجى".

وجدد التأكيد على تمسكه بـ"الاستقرار وما فيه مصلحة وخير بلادنا إلى الرمق الأخير" على حد قوله.

وأضاف قائلا: "لا نريد إيصال البلاد إلى الهاوية، وهذا يتطلب مساندة سياسية وليس طعنا فى الظهر"، مستغربا فى هذا السياق المعارضة التى لقيها إصلاح صندوق المقاصة (صندوق خاص بدعم السلع الاستهلاكية).

وفى المقابل، أعرب رئيس الحكومة المغربية عن استعداده للرجوع إلى الشعب عبر الانتخابات، مؤكدا عدم تمسكه بكرسى الرئاسة.

وخاطب بنكيران معارضيه بالقول: "هل تريدون الانتخابات؟، تفضلوا بدءا من الغد"، قبل أن يستدرك قائلا: "الانتخابات فى علم الغيب"، وقال: "لست متعلقا بكرسى رئاسة الحكومة"، وأضاف: "لا تعتقدوا أن رئاسة الحكومة جنة بالنسبة إلى، بل الجنة عند الله".

وقررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذى يقوده بنكيران، السبت الماضى، فتح مفاوضات مع الأحزاب الراغبة فى تعويض انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة وإطلاق مشاورات مع جميع الأحزاب بشأن الوضع السياسى فى البلاد وتداعياته.