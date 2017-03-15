الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الخميس.. و3 تحذيرات للمواطنين

كتبت- مادي غيث:

قال محمود شاهين، وكيل مراكز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الأربعاء، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، بارد في أول الليل، شديد البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.

وأضاف شاهين في تصريحات لمصراوي اليوم،إن الرؤية الأفقية تقل في الشبورة المائية صباحًا، على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا مع فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على معظم الأنحاء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحرين الأحمر والمتوسط.

وأشار الي أن، طقس غدًا الخميس سيشهد استقرار في الأحوال الجوية، مع ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر علي الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية، والطقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفئ علي القاهرة والوجه البحري حتي محافظات الصعيد، دافئ علي جنوب الصعيد خلال ساعات النهار الأولى، بارد في بداية الليل شديد البرودة في أخره، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة علي شمال البلاد ، والفرصة مهيئة لسقوط الأمطار علي السواحل الشمالية.

ونصح وكيل مراكز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، بعدم تخفيف الملابس الشتوية خاصًة في الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح، والقيادة بهدوء على الطرق في الصباح الباكر نظرًا لظهور الشبورة المائية، والاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية، خاصةً خلال الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح.

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