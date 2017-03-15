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بالصور.. فتاة روسية تستعين بـ "دب" ضخم في جلسة تصوير.. والسبب!

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فتاة روسية تستعين بـ "دب" ضخم في جلسة تصويرفتاة روسية تستعين بـ

فتاة روسية تستعين بـ "دب" ضخم في جلسة تصويرفتاة روسية تستعين بـ

فتاة روسية تستعين بـ "دب" ضخم في جلسة تصويرفتاة روسية تستعين بـ

فتاة روسية تستعين بـ "دب" ضخم في جلسة تصويرفتاة روسية تستعين بـ

فتاة روسية تستعين بـ "دب" ضخم في جلسة تصويرفتاة روسية تستعين بـ

فتاة روسية تستعين بـ "دب" ضخم في جلسة تصويرفتاة روسية تستعين بـ

فتاة روسية تستعين بـ "دب" ضخم في جلسة تصويرفتاة روسية تستعين بـ

فتاة روسية تستعين بـ "دب" ضخم في جلسة تصويرفتاة روسية تستعين بـ

فتاة روسية تستعين بـ "دب" ضخم في جلسة تصويرفتاة روسية تستعين بـ

كتب - هشام عواض:

عبرّت المصورة الروسية "Olga Barantseva"، عن انتقادها للأمريكية أليسون رينولدز التي نشرت صورة لها أمام حمار وحشي قتلته، بإجراء جلسة تصوير في البرية.

وقررت المصورة الروسية الاستعانة بدُب بني حقيقي في البرية وسط الثلوج في غابة ثلجية بالقرب من العاصمة الروسية موسكو، للتعبير عن انتقادها لصيد الحيوانات وللتعبير عن الانسجام ما بين الإنسان والحيوانات، بحسب موقع "ladn.eu".

وصورت " Barantseva"، الدب سيبستيان الذي يصل وزنه إلى طن وطوله 7 أقدام في صور عديدة، ومنها وهو محتضن فتاة، والدب متدرب جيدًا، حيث دربة صاحبه ومدرب السيرك "Yury Panteleenko"، الذي أكد أن سيبستيان صديق للبشر وقد شارك في أكثر من 20 فيلم سينمائي روسي.

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