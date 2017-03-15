أخبار عاجلة

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم

زوجة «المقطوع عضوه الذكري» تفجر مفاجآت صادمة .. فيديو

Google+ Print
زوجة «المقطوع عضوه الذكري» تفجر مفاجآت صادمة .. فيديو زوجة «المقطوع عضوه الذكري» تفجر مفاجآت صادمة .. فيديو
قالت «داليا»، زوجة الشاب المقطوع عضوه الذكري، إنها لم تترك زوجها في محنته، وحقه سيأتي بالقانون، مشيرة إلى أن بعض الأهالي أطلقوا شائعات بأنها تركت زوجها بعد الحادثة وطلبت منه الطلاق وهذا غير صحيح.
 
وأضافت «داليا» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور» أن زوجها لم يرتكب جريمة حتى يبتر عضوه الذكري، مؤكدة أن زوجها لم يكن على علاقة مُحرمة بحبيبته الأولى، ولكنها تسير في طريق خطأ وغير شرعي.
 
وطالبت زوجة الشاب المقطوع عضوه الذكري، المسئولين باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات للقبض على حبيبة زوجها الأولى حتى لا تحدث أي مشاكل جديدة بين العائلتين بصورة أكبر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية»

فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية»

فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح»

فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح»

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين

بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين