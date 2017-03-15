زوجة «المقطوع عضوه الذكري» تفجر مفاجآت صادمة .. فيديو

قالت «داليا»، زوجة الشاب المقطوع عضوه الذكري، إنها لم تترك زوجها في محنته، وحقه سيأتي بالقانون، مشيرة إلى أن بعض الأهالي أطلقوا شائعات بأنها تركت زوجها بعد الحادثة وطلبت منه الطلاق وهذا غير صحيح.

وأضافت «داليا» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور» أن زوجها لم يرتكب جريمة حتى يبتر عضوه الذكري، مؤكدة أن زوجها لم يكن على علاقة مُحرمة بحبيبته الأولى، ولكنها تسير في طريق خطأ وغير شرعي.

وطالبت زوجة الشاب المقطوع عضوه الذكري، المسئولين باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات للقبض على حبيبة زوجها الأولى حتى لا تحدث أي مشاكل جديدة بين العائلتين بصورة أكبر.

شبكةعيونالإخبارية

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