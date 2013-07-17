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"اليوجا" أحدث وأفضل علاج نفسى للمساجين وتجعلهم أناساً صالحين للمجتمع

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"اليوجا" أحدث وأفضل علاج نفسى للمساجين وتجعلهم أناساً صالحين للمجتمع "اليوجا" أحدث وأفضل علاج نفسى للمساجين وتجعلهم أناساً صالحين للمجتمع

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة أكسفورد وجامعة كولدج لندن البريطانية، عن معلومات جديدة ومثيرة بشأن تمارين اليوجا والتأمل، وفاعليتها فى تعزيز الصحة العقلية والنفسية للمساجين.

وأشار الباحثون إلى أن المساجين الذى خضعوا لتمارين اليوجا والتأمل لمدة 10 أسابيع، بمعدل 90 دقيقة فى الأسبوع تحسنت صحتهم النفسية والعقلية بشكل ملحوظ، حيث تحسن مزاجهم وانخفض القلق والتوتر والضغوط التى يعانون منها بشكل ملحوظ، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية وخاصة أن إخضاع المساجين لممارسة جلسات اليوجا أمر زهيد للغاية، وسيوفر ملايين الأموال التى تنفق على علاج الاضطرابات النفسية والعقلية التى يعانى من المساجين.

وكشفت النتائج أن اليوجا ساهمت فى تحسين السلوك العام للمساجين وتقليل مستوى العنف، وساهمت أيضاً فى الحد من القلق والاكتئاب وتحسين المزاج، وكما عززت من تركيزهم والقدرة على التحكم فى انفعالاتهم والتفكير قبل الإقدام على فعل أى شىء، وهو ما يساهم فى جعلهم إيجابيين وناساً طبيعيين بمجرد الخروج من السجن والعودة إلى المجتمع مرة أخرى كأناس صالحين يساهمون فى تطوره ورفعته.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية "Journal of Psychiatric Research"، وذلك على الموقع الإلكترونى للدورية فى الحادى عشر من شهر يوليو الجارى.

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