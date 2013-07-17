تلوث الهواء يتسبب فى وفاة 2 مليون شخص سنوياً

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة نورث كارولينا الأمريكية عن أن تلوث الهواء الذى يقع بفعل الإنسان يتسبب سنوياً فيما يزيد عن 2 مليون حالة وفاة سنوياً، وهو ما يعد أمراً خطيراً للغاية.

وأشار الباحثون إلى أن عوامل تلوث الهواء الجوى التى تزيد من ثقب الأوزان تتسبب لوحدها فى وفاة ما يزيد عن 470000 شخص سنوياً، فيما يكمن السبب الرئيسى وراء الارتفاع الكبير فى عدد حالات الوفاة إلى الملوثات الدقيقة المنتشرة بالجو وتخترق عمق الرئتين، وتتسبب فى الإصابة بالسرطان وأمراض الجهاز التنفسى المتعددة.

وأكد الباحثون أن الغالبية العظمى من هذه الوفيات تقع فى شرق آسيا وجنوب آسيا نظراً لأن عدد السكان كبير جداً ونسبة تلوث الهواء مرتفعة للغاية، لافتين إلى أن التغيرات المناخية تساهم فى رفع عدد الوفيات، ومنها على سبيل المثال الارتفاع الكبير فى درجة الحرارة، والتى تتسبب فى انبعاث المواد العضوية من الأشجار وتتفاعل مع طبقات الغلاف الجوى لتكون المواد الملوثة الخطيرة.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية "Environmental Research Letters"، وذلك على الموقع الإلكترونى للدورية فى الثانى عشر من شهر يوليو الجارى.