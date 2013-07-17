زعيم جيش المختار فى العراق يؤكد أن جيشه بات أمرا واقعا

ذكر زعيم "جيش المختار" فى العراق واثق البطاط اليوم الأربعاء، أن عدد جيش المختار بلغ 60 ألف مقاتل فى مدينة الناصرية جنوب بغداد.

وقال البطاط، فى تصريح صحفى، إن" محافظة الناصرية تضم قيادة ميدانية لجيش المختار وتحت إمرتها أكثر من ستين ألف مقاتل لمواجهة الإرهاب".

وأضاف البطاط، وهو رجل دين شيعى، أن" الجيش موجود وباق فى المحافظة سواء قبلت الحكومة المحلية أو المركزية بذلك أو رفضت وهو أمر بات واقعا ويجب على الجميع تقبله والتعايش معه وفى حال لمسنا أن هناك رفضا لوجود أنصارنا أو التعرض لهم فجميع الخيارات مفتوحة منها استهداف عناصر وقيادات دولة القانون وضرب مقارها".

وأوضح أن هناك "قيادات لجيش المختار فى معظم المحافظات العراقية ومنها المحافظة الغربية وأن هناك 30 ألف مقاتل فى محافظة الأنبار و15 ألف مقاتل فى الموصل وأكثر من 100 ألف مقاتل فى محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك، وأن أفراد جيش المختار فى تلك المحافظات والمحافظات الجنوبية وجدت لحماية المواطنين من الإرهاب الذى يستهدف مناطقهم يوميا".