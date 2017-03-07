أجور محللي البرامج الرياضية شهرياً في قناة beIN Sport الرياضية الخيالية

سمر العشري

تداولت الأخبار عن أكبر أجر للمحللين الرياضيين، وأيضا قامت مجموعه قنوات "بن سبورت" ، بالتعاقد مع عدد من المحللين ومنهم المحلل "أحمد حسام ميدو" ، الذي كان يعمل مدير فني سابق لنادي الزمالك، وأيضا حازم أمام عضو مجلس الإدارة الأسبق لنادي الأبيض، وكذلك هيثم فاروق ولم ينسى اللاعب الكبير أبو تريكة، وتكون هذه الأجور مقابل العمل في القناة شهريا.

أجور محللي البرامج الرياضية في قناة بن سبورت bein sport :

عقدت هذه المجموعة مع “ ميدو ” عقد يصل نسبة إلى 70 ألف يورو شهريا، وذلك لتحليل مباريات الدوري الأنجليزي. وجاء بعد ذلك في المكانة الثانية في قيمة العقد اللاعب العالمي أبو تريكة ، الذي يصل التعاقد معه بــ 50 ألف يورو شهريا، ووافق أبو تريكة أن يظل محللاً في القناة، بالرغم من قيام قناة الجزيرة بعرض عقود بقيمة كبيرة عن التي تكون معروضة عليه بسبب جمهورية أبو تريكة الكبيرة. وجاء بعد ذلك اللاعب حازم أمام الذي يكون عقده وصل إلى 40 ألف يورو. وأيضا تعاقدت مع المحلل هيثم فاروق يصل عقده إلى 30 ألف يورو.

​المميزات التي تقدمها القناة إلى محلليها :

تعطى السكن الخاص له. تقوم بتقدم سيارة خاصة لكي يتم نقلة من مكان العمل إلى مكان السكن. تتحمل القناة جميع نفقات التعليم الخاص بأبنائهم.

شبكةعيونالإخبارية

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