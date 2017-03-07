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بالفيديو والصور || ''انتفاضة الخبز'' في 3 محافظات '' عايزين عيش يا حكومة''

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بالفيديو والصور || ''انتفاضة الخبز'' في 3 محافظات '' عايزين عيش يا حكومة'' بالفيديو والصور || ''انتفاضة الخبز'' في 3 محافظات '' عايزين عيش يا حكومة''

تظاهر عشرات المواطنون اليوم فى محافظات مختلفة بعد أن ذهبوا جميعاً لصرف حصصهم اليومية فى الخبز، ليفاجئ المواطنون من أصحاب المخابز بابلاغهم بأنه تم تقليل حصتهم اليومية لتصبح حصة الفرد ثلاث أرغفة فقط بدلاً من خمسة أرغفة، وذلك لأصحاب الكارت الذهبى من المواطنين.

وتظاهر المواطنين فى أماكن متفرقة من المحافظات رداً على حرمانهم من الحصول على حصتهم كاملة فى منظومة الخبز، وتظاهر العشرات أمام ديوان عام محافظ المنيا، وعدد من إدارات اعتراضاً على ذلك القرار، كما نظم العشرات ايضاً من أهالى مدينة دسوق وقفة احتجاجية،  وقطع عدد من المحتجين الطريق امام مجلس المدينة فى شارع الجيش، وقطع مجموعة من الأهالى خط السكة الحديد بمدينة العصافرة، وحاصر البعض الأخر مقر مديرية التموين فى الإسكندرية، مما أدى إلى هروب وكيل تموين الإسكندرية من مكتبه بعد محاصرة متظاهرين الخبز له، مع تظاهر العشرات من المواطنين فى أماكن متفرقة فى بعض المحافظات.

وقال أحد المحتجين المدعو "محمد العسكري" أنه ذهب كالعادة اللى المخبز للحصول على حصته اليومية من رغيف الخبز، ومن المعتاد أن يحصل على 20 رغيف يومياً، ولكنه فوجىء بأن عدد الأرغفة المقرر صرفه له هى خمسة أرغفة فقط لا غير وليس عشرون رغيفاً كالمعتاد.

وعلى الجانب الآخر نفت وزارة التموين على تقليل حصة الخبز لأصحاب البطاقات التموينية، مؤكدة على ان من صنع تلك الإشاعة هى فئة من أصحاب المصالح،والتي تضغط على من هذا الاتجاه، فى الوقت التى تعمل فيه وزارة التموين بكل طاقتها لتنقية منظومة البطاقات التموينية.

واتهم أحد المسؤولين أصحاب المخابز على أنهم هم الذين قاموا بإشعال الأزمة فى ذلك الوقت، واضاف انه تم التشديد على شن حملات على اماكن بيع الخبز،وناشدت الوزارة المواطنين على عند وجود اى شكاوى متعلقة بمنظومة الخبز والتموين الاتصال على الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية ( 19280 ) او ( 16528 ) هو رقم بوابة الشكاوى الحكومية.

نتيجة بحث الصور عن سيدات إسكندرية يقطعن الطريق ويهتفن: ''ليه تخلوا الشعب جعان''

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