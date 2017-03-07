تفاصيل القاء القبض على الملحن محمد رحيم الهارب من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده

سمر العشري

أعلنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن نجاح ضباط مركز كرداسة في القاء القبض على الملحن المشهور محمد رحيم، و ذلك في منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، بعد تهربه من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده و التي بلغ عددها ستة أحكام ، حيث أعد ضباط المباحث في قسم شرطة كرداسة باعداد كمين من أجل القاء القبض على الملحن الهارب محمد رحيم لتنفيذ الاحكام الصادرة ضده ، و قام الضباط بعمل محضر بتفاصيل الواقعة و يقف حاليا رحيم أمام النيابة للتحقيق فيما هو منسوب اليه .

كما أعلنت الادارة العامة لمباحث الجيزة عن تواجد الملحن محمد رحيم حاليا في نيابة الهرم، حيث أن جميع الأحكام الصادرة ضده تابعة الى منطقة الهرم و ذلك كي يستطيع اجراء المعارضات عليها هناك ، حيث تتنوع القضايا التي صدرت ضد الملحن محمد رحيم فيما بين شيكات بدون رصيد ، تبديد .

جدير بالذكر أن الملحن محمد رحيم يعمل حاليا على اطلاق مشروعه الغنائي الجديد و هو "مترو رحيم" ، و الذي يهدف الى اكتشاف المواهب الجديدة في مجال الغناء، و سوف يتم الاعلان عن اطلاق المشروع في خلال الأيام القادمة و التي سوف تشهد تغييرات في برنامج رحيم بعد القاء القبض عليه . هذا و قد وقع رحيم عقدا مع الفنانة الجزائرية كنزة مرسلي نجمة "ستار أكاديمكي" من أجل انتاج بعض من الأغاني اليها ضمن مشروعه الغنائي "مترو رحيم" لاكتشاف المواهب الغنائية .

شبكةعيونالإخبارية

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