شركات المحمول تحذر هذه الخطوط سيتم إيقافها عن العمل بدءا من اليوم

سمر العشري

قامت شركات المحمول المصرية في إرسال بعض من الرسائل النصية والرسائل الصوتية إلي عملائهم اليوم، تطلب منهم بأن يسرعوا في تحديث بياناتهم الخاصة، بمقر فروع شركة المحمول التابع لها، تجنبًا لإيقاف الخط، بدءًا من الأمس الاثنين 6 مارس.

وجاء ذلك الإجراء الذي اتخذته شركات المحمول الثلاثة في مصر بناء على تعليمات صادرة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، بضرورة تحديث بيانات المشتركين في شركات المحمول، لكي يتمكنوا جيدا من معرفة وتحديد هوية المستخدمين لكل خط محمول علي حدة في جميع الشركات، بحسب ما جاء في بوابة الأخبار.

كما أعلنت وزارة الاتصالات المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر علي تشديد الرقابة على بيع وشراء خطوط المحمول، ليتمكنوا من معرفة الخطوط مجهولة المصدر التي تستخدم في بعض العمليات الإرهابية في سيناء و العريش و بعض الجرائم الإلكترونية.

كما اكد في نفس السياق مصدر بجهاز تنظيم الاتصالات على أن عدم معرفة هوية وبيانات لكل الخطوط في جميع شركات المحمول الثلاثة، يعرض الشركات هذه المخالفة لجزاءات مالية كبيرة، في حالة عدم الالتزام بالقواعد والإجراءات الخاصة ببيع وتحديث بيانات جميع خطوط المحمول.

كما حمل أيضا الجهاز الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول كامل المسئولية عن أي أخطاء أو خلل في اتباع و تنفيذ هذه التعليمات والقواعد، وقال الجهاز انه وفي حالة وجود أي مخالفات لهذه التعليمات والقواعد الهامة سيتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الإجراءات القانونية مع الشركات المخالفة للتعليمات والقواعد طبقاً ووفقا لقانون الاتصالات وبنود الترخيص الممنوح و الموجود لهم مؤكدًا الجهاز على أنه سيقوم بتكثيف الجهود المبذولة بالتنسيق مع شرطة الاتصالات لمراقبة السوق المصرية، وسيتم تنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركات المحمول المخالفة في حالة وجود أي مخالفة.

شبكةعيونالإخبارية

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