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سعر تذكرة العمرة في مصر خلال شهري رجب وشعبان 2017 .. عرض عمرة مصر للطيران وشركات السياحة

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سعر تذكرة العمرة في مصر خلال شهري رجب وشعبان 2017 .. عرض عمرة مصر للطيران وشركات السياحة سعر تذكرة العمرة في مصر خلال شهري رجب وشعبان 2017 .. عرض عمرة مصر للطيران وشركات السياحة

قام "صفوت مسلم" رئيس شركة للطيران، بالتأكيد على أن شرائح الأسعار لـ تذكرة عمرة رجب 2017، عبارة عن نحو الـ 4 شرائح تختلف عن بعضها من حيث توقيت الذهاب والعودة، وأيضاً خطوط سير الرحلات، وهذا ما سوف نتناوله بالتفصيل لاحقاً، حتى تكون على دراية كاملة عن شرائح عمرة رجب 2017.

مبلغ 5570 جنيه مصر عن المعتمر الذي يتجه إلى مدينة جدة خلال أيام الأسبوع ماعدا الخميس والجمعة.
– مبلغ 5660 جنيه مصري عن المعتمر المتجه إلى مدينة جدة في يوم الخميس أو الجمعة خلال شهر رجب 2017.
– مبلغ 5780 جنيه مصري عن المعتمر الذي يتجه إلى المدينة المنورة مباشراً خلال أيام الأسبوع ماعدا يومي الخميس والجمعة.
– مبلغ 5850 جنيه عن المعتمر المتجه إلى المدينة المنورة في يوم الخميس أو الجمعه طوال عمرة رجب 2017.

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