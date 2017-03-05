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حظك اليوم برج الجدي الإثنين 6/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجدي الإثنين 6/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجدي الإثنين 6/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجدي

مهنياً: تلتبس عليك الأمور وتبذل جهوداً كبرى بغية تسوية بعض الاوضاع اوفهم امزجة المحيطين بك، وتنجح في ذلك 

عاطفياً: تتعرض لبعض المضايقات من الأهل بسبب علاقتك مع الحبيب، تحاور معه بموضوعيه فقد تصل معه إلى حل مناسب

صحياً: القيام برحلة ترفيهية خارج البلاد ضرورية إذا كانت خارجاً من أزمة مهنية

ابراج مكتوب

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

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رئيس قسم الأخبار

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