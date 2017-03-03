أخبار عاجلة

مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: محمود تغيب عن المنزل منذ ديسمبر الماضي وكلمني 3 مرات -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب لـ راغب علامة " انت برنس وباشا في نفسك " -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة / هند صبري ... أول مرة شوفت بناتي بكيت ومشاعر الأمومة تخض جداً -
حظك اليوم برج العذراء الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
لحظات تتويج النادي الأهلي ورفع كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد -
فرحة لاعبى النادي الأهلى بعد الفوز بكأس السوبر الافريقى لكرة اليد على حساب نادى الزمالك -
حظك اليوم برج الأسد الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يغني شعبي مع شيرين عبد الوهاب " اتفرج على الحلاوة " -
حظك اليوم برج السرطان الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
الأهلي يقهر الزمالك ويُتوج بالسوبر الإفريقي لليد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير

«أصالة» تكشف عن ديانتها بعد إلحاح الجمهور

Google+ Print
«أصالة» تكشف عن ديانتها بعد إلحاح الجمهور «أصالة» تكشف عن ديانتها بعد إلحاح الجمهور

قالت الفنانة السورية أصالة نصري، أن عدداً كبيراً من محبيها سألها عن ديانتها، وهو السؤال الذي سألته لوالدها في صغرها حسب تصريحها.
أصالة ردت على تساؤلات جمهورها وكتبت عبر صفحتها تعليقاً مُطولاً قالت به: “كتار منكم عّم يسألوني أنا مسيحيه أو مسلمه وهالسؤال ذكرني بطفولتي لما سألت بابا الله يرحمه اللي ليومنا هاد ماشفت لإنسانيته ولطفه مثيل قلتله بابا نحنا مسيحيين ولّا مسلمين ( رغم أنه أهل أبي وأمي كلهم محجبين ومتدينين جداً) ولكن سؤال طفولي لبنت أبوها بيزورها كنايس ومساجد فا تلخبطت عندا الأمور”.
أكمل وهي تروي لمحبيها رد والدها: “قاللي نحنا مؤمنين بأنه فيه رب وفيه أنبيا ونحنا إسلام وبنحترم كل الأديان وأهم شي بنقدر نعبر فيه عن ديانتنا وإيماننا هوه المحبة لله وللرسل والنَّاس واحترامنا لكل ماسبق يعني احترامنا لذاتنا ولإنسانيتنا… وأنا من بعد معرفتي بالكثير والكثيرين أرى أنّ اللي قاله أبي هوه أهم ماسمعته بحياتي، الله يرحمك ياأجمل مخلوق بهالعالم ويا أطيب مؤمن على وجه الأرض”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع