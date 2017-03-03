«أصالة» تكشف عن ديانتها بعد إلحاح الجمهور

شيماء مصطفى

قالت الفنانة السورية أصالة نصري، أن عدداً كبيراً من محبيها سألها عن ديانتها، وهو السؤال الذي سألته لوالدها في صغرها حسب تصريحها.

أصالة ردت على تساؤلات جمهورها وكتبت عبر صفحتها تعليقاً مُطولاً قالت به: “كتار منكم عّم يسألوني أنا مسيحيه أو مسلمه وهالسؤال ذكرني بطفولتي لما سألت بابا الله يرحمه اللي ليومنا هاد ماشفت لإنسانيته ولطفه مثيل قلتله بابا نحنا مسيحيين ولّا مسلمين ( رغم أنه أهل أبي وأمي كلهم محجبين ومتدينين جداً) ولكن سؤال طفولي لبنت أبوها بيزورها كنايس ومساجد فا تلخبطت عندا الأمور”.

أكمل وهي تروي لمحبيها رد والدها: “قاللي نحنا مؤمنين بأنه فيه رب وفيه أنبيا ونحنا إسلام وبنحترم كل الأديان وأهم شي بنقدر نعبر فيه عن ديانتنا وإيماننا هوه المحبة لله وللرسل والنَّاس واحترامنا لكل ماسبق يعني احترامنا لذاتنا ولإنسانيتنا… وأنا من بعد معرفتي بالكثير والكثيرين أرى أنّ اللي قاله أبي هوه أهم ماسمعته بحياتي، الله يرحمك ياأجمل مخلوق بهالعالم ويا أطيب مؤمن على وجه الأرض”.

شبكةعيونالإخبارية

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