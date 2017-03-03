أشرف عبد الباقي || لن نتراجع عن استرداد حق مسرح مصر

سمر العشري

يتابع حاليا الفنان أشرف عبد الباقي قضية النصب، التي تعرضت لفرقته "مسرح مصر" في الكويت من قبل المنظمين، والتي قد قدم خلالها عروضه بمناسبه أعياد دولة الكويت

وكشف عبد الباقي في تصريحات له ، انه لا زال ينتظر رد المتابعة والتحقيق في القضية من قبل السفارة المصرية في الكويت، والتي تزال تحقق في الأمر.

واستكمل السفارة تقوم بدورها بشكل جيد كما قمت بعمل محضر للأشخاص الذين قاموا بالنصب علينا، وليس بيدي شيء سوى انتظار التطورات التي تخبرني بها السفارة.

وأضاف : " لن نتراجع عن استرداد حق الفرقة، التي التزمت ببنود العقود وقدمت عروضها احتراما للجمهور".

شبكةعيونالإخبارية

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